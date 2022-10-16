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Не витримав хейт українців: реакція соцмереж на рішення Маска знов фінансувати Starlink

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск 15 жовтня заявив, що змінив свою думку щодо фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink в Україні. Цього разу він погодився самостійно сплатити за супутники, які є важливими для фронту.

Це сталось після того, як мільярдер опинився у декількох скандалах через тему російсько-української війни, особливо, коли пропонував Україні “мирний план”, де пропонував віддати Росії Крим.

Репутація Ілона Маска серед українців через подібні пропозиції стрімко впала, через що, навіть коли він вирішив повернутись до фінансування Starlink, з нього почали глузувати у соцмережах.

Зараз дивляться

Так, наприклад, багато користувачів Twitter вказують на нерішучість мільярдера, порівнюючи його дії з демонстративною поведінкою для привернення уваги.

Інші жартують, що за діями Маска, ймовірно, є якась інша мотивація, чи то вплив з уряду Сполучених Штатів.

А деякі користувачі вказують на нестабільність у діях мільярдера.

Раніше Ілон Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Криму, бо теж, за його словами, переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після такої публікації Маска його жорстко розкритикували у соцмережах, як українці, так й мешканці інших країн. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через триваючу критику, Маск повідомив, що відмовляється надалі фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати це замість нього. У Міноборони США заявили, що наразі розглядають фінансування супутників як можливий варіант.

Вже 15 жовтня Маск погодився продовжити фінансування супутників Starlink в Україні.

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