Жовтень, 16 в 1:36

Американський мільярдер Ілон Маск 15 жовтня заявив, що змінив свою думку щодо фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink в Україні. Цього разу він погодився самостійно сплатити за супутники, які є важливими для фронту.

Це сталось після того, як мільярдер опинився у декількох скандалах через тему російсько-української війни, особливо, коли пропонував Україні “мирний план”, де пропонував віддати Росії Крим.

Репутація Ілона Маска серед українців через подібні пропозиції стрімко впала, через що, навіть коли він вирішив повернутись до фінансування Starlink, з нього почали глузувати у соцмережах.

Зараз дивляться

Так, наприклад, багато користувачів Twitter вказують на нерішучість мільярдера, порівнюючи його дії з демонстративною поведінкою для привернення уваги.

Я вибачаюсь, але Ілон Маск така драма квін, що я не можу???? — ReiNa???????????????? (@reinahimeno) October 15, 2022

Ілон Маск копія мого колишнього по вчинкам- — олександра ; (@O367291) October 15, 2022

Ілон Маск – типова я під час ПМС????‍♀️ — Карина Клышун (@k_klyshun) October 15, 2022

Ілон Маск зробив «жест доброї волі» — Bloody Mary ✙ (@BloodyMariya) October 15, 2022

Інші жартують, що за діями Маска, ймовірно, є якась інша мотивація, чи то вплив з уряду Сполучених Штатів.

Ілон Маск прийняв рішення: Starlink для України – знову безкоштовний! В Пентагоні володіють мистецтвом діалогу! — Mykysha.official (@mykyshaofficial) October 15, 2022

здається, Ілон Маск просто намагається відволікти увагу від наступу на Херсон — амбасадор вʼяленого ляща (@Simpatishnikova) October 15, 2022

Ілон Маск: Ну так, я втрачаю купу грошей, але пережити цей хейт від українців… — Каретина ???????? (@ne_puritanka) October 15, 2022

А деякі користувачі вказують на нестабільність у діях мільярдера.

Ілон Маск перепсихував і заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні. Заперечення

Злість

Торг

Прийняття pic.twitter.com/B6petyMuL1 — Валентина Кулинич (@vaalkull) October 15, 2022

Раніше Ілон Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Криму, бо теж, за його словами, переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після такої публікації Маска його жорстко розкритикували у соцмережах, як українці, так й мешканці інших країн. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через триваючу критику, Маск повідомив, що відмовляється надалі фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати це замість нього. У Міноборони США заявили, що наразі розглядають фінансування супутників як можливий варіант.

Вже 15 жовтня Маск погодився продовжити фінансування супутників Starlink в Україні.