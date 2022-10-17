Сльозогінний газ та сутички з поліцією: у Парижі багатотисячний мітинг проти високих цін
У Парижі проходить багатотисячний мітинг проти зростання цін. Його організовано ультралівою партією Нескорена Франція Жан-Люка Меланшона, “зеленими” та соціалістами.
За словами організаторів мітингу, на нього прийшло 140 тис. осіб, тоді як за оцінками поліції, його чисельність не перевищує 30 тисяч.
Разом з тим поліція нарахувала серед демонстрантів від 200 до 400 можливих провокаторів.
На вулиці люди вийшли за підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проекти.
Крім того, мітингувальники вимагають зупинити зростання цін на паливо та продовольство, а також виступають проти підвищення пенсійного віку.
Ходу разом із Меланшоном очолює письменниця, цьогорічна лауреатка Нобелівської премії з літератури Анні Ерно. Меланшон обіцяє, що наступного дня протест продовжиться, а з вівторку 18 жовтня він анонсує початок загальнонаціонального страйку.
У другій половні дня почалися сутички із поліцією. Вандали у чорних масках, що брали участь у мітингу, проникли в офіс банку Société Générale та вкрали звідти декілька комп’ютерів. Як повідомляють у поліції, їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски чи банківські установи.
Також невеликі групи протестувальників закидували поліцію петардами, на що ті застосували сльозогінний газ. Щонайменше двоє мітингувальників отримали поранення.