Сльозогінний газ та сутички з поліцією: у Парижі багатотисячний мітинг проти високих цін

Жовтень, 16 в 21:17

У Парижі проходить багатотисячний мітинг проти зростання цін. Його організовано ультралівою партією Нескорена Франція Жан-Люка Меланшона, “зеленими” та соціалістами.

За словами організаторів мітингу, на нього прийшло 140 тис. осіб, тоді як за оцінками поліції, його чисельність не перевищує 30 тисяч.

Разом з тим поліція нарахувала серед демонстрантів від 200 до 400 можливих провокаторів.

Зараз дивляться

На вулиці люди вийшли за підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проекти.

Крім того, мітингувальники вимагають зупинити зростання цін на паливо та продовольство, а також виступають проти підвищення пенсійного віку.

Читайте Франція більше не отримує російський газ трубопроводом із Німеччини

Ходу разом із Меланшоном очолює письменниця, цьогорічна лауреатка Нобелівської премії з літератури Анні Ерно. Меланшон обіцяє, що наступного дня протест продовжиться, а з вівторку 18 жовтня він анонсує початок загальнонаціонального страйку.

У другій половні дня почалися сутички із поліцією. Вандали у чорних масках, що брали участь у мітингу, проникли в офіс банку Société Générale та вкрали звідти декілька комп’ютерів. Як повідомляють у поліції, їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски чи банківські установи.

Також невеликі групи протестувальників закидували поліцію петардами, на що ті застосували сльозогінний газ. Щонайменше двоє мітингувальників отримали поранення.