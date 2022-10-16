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Єгипет та Китай закликали своїх громадян якнайшвидше виїхати з України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Китай
Фото: Unsplash

МЗС Китаю і посольство КНР в Україні закликало своїх громадян, які перебувають в нашій країні, посилити заходи власної безпеки та, за необхідності, евакуюватися.

Про це повідомляє китайське видання Global Times.

Повідомляється, що посольство Китаю допоможе в організації евакуації з України.

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Осіб, які добровільно евакуюються та переїжджають у самостійному режимі, просять повідомити про це до дипмісії.

Слідом за Пекіном з таким же закликом до своїх громадян звернувся Каїр, повідомляє State Information Service.

Посольство Єгипту закликало членів єгипетської громади залишити Україну доступними наземними шляхами, проявляти максимальну обережність під час від’їзду та не перебувати в небезпечних зонах або поблизу них.

Кожен, хто вирішить не залишати Україну, має оновити свої дані в посольстві, щоб бути поінформованим про будь-яку майбутню інформацію щодо події в країні.

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Джерела: State Information Service, Global Times

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