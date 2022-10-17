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Факти / Світ / Світові новини

Маск назвав Крим “важливою частиною” для РФ та порівняв із Гаваями у США – реакція ОП

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск зробив чергову провокативну заяву щодо тимчасово окупованого Кримського півострова.

У соціальній мережі Twitter Маск написав, що Росія вважає Крим своєю частиною та порівняв роль півострова для Москви із Гаваями та базою Перл-Гарбор для США.

— Подобається це комусь чи ні, але Росія цілком точно сприймає Крим як свою важливу частину. Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки це їхня південна військово-морська база.

З їхньої точки зору, втрата Криму – це все рівно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Гарбора, – написав бізнесмен.

Маск вважає, що якщо Росія постане перед вибором – втратити Крим чи застосувати ядерну зброю на полі бою, то країна-агресор вибере останнє.

За його словами, удар по Росії ядерною зброєю призведе до Третьої світової війни.

На висловлювання Маска відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав такі припущення сумнівною стратегією.

На початку жовтня Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Крим, бо переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після публікації Маска жорстко розкритикували у соцмережах. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через критику Маск повідомив, що відмовляється фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати їх замість нього. 15 жовтня Маск погодився продовжити фінансування супутників Starlink в Україні.

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