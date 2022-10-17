Маск назвав Крим “важливою частиною” для РФ та порівняв із Гаваями у США – реакція ОП

Жовтень, 17 в 20:13

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск зробив чергову провокативну заяву щодо тимчасово окупованого Кримського півострова.

У соціальній мережі Twitter Маск написав, що Росія вважає Крим своєю частиною та порівняв роль півострова для Москви із Гаваями та базою Перл-Гарбор для США.

— Подобається це комусь чи ні, але Росія цілком точно сприймає Крим як свою важливу частину. Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки це їхня південна військово-морська база. З їхньої точки зору, втрата Криму – це все рівно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Гарбора, – написав бізнесмен.

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia. Зараз дивляться Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base. From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Маск вважає, що якщо Росія постане перед вибором – втратити Крим чи застосувати ядерну зброю на полі бою, то країна-агресор вибере останнє.

За його словами, удар по Росії ядерною зброєю призведе до Третьої світової війни.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter. We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose? If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

На висловлювання Маска відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав такі припущення сумнівною стратегією.

.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

На початку жовтня Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Крим, бо переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після публікації Маска жорстко розкритикували у соцмережах. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через критику Маск повідомив, що відмовляється фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати їх замість нього. 15 жовтня Маск погодився продовжити фінансування супутників Starlink в Україні.