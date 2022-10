Маск назвав Крим “важливою частиною” для РФ та порівняв із Гаваями у США – реакція ОП

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск зробив чергову провокативну заяву щодо тимчасово окупованого Кримського півострова.

У соціальній мережі Twitter Маск написав, що Росія вважає Крим своєю частиною та порівняв роль півострова для Москви із Гаваями та базою Перл-Гарбор для США.

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.

Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.

From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022