Перша Нобелівська премія для України: ексклюзивне інтерв’ю з очільницею ЦГС

Жовтень, 17 в 0:57

Центр громадянських свобод стали першим лауреатом Нобелівської премії від України в історії. Очільниця правління організації Олександра Матвійчук в ексклюзивному інтерв’ю ICTV розповіла, якими були перші емоції після отримання відзнаки, що думає про інших лауреатів – Білорусь та Росію, а також куди спрямують грошовий грант.

Матвійчук зізналася, що після отримання Нобелівської премії миру вона пережила весь спектр емоцій – здивування та радість, а потім відчула величезне почуття відповідальності.

– Величезний подив. Це було одне зі страхів, що ми запізнимося на потяг, але ми встигли. Величезне здивування – це перше відчуття, потім радість. Вже у момент, коли ти читаєш ці повідомлення, зв’язку у дорозі майже немає, тому можна лише читати, а потім величезне почуття відповідальності. Нобелівська премія миру дає майданчик, щоб голос українських правозахисників був почутим, – вважає Матвійчук.

Вона згадала ініціативу Євромайдан SOS, створену у відповідь на незаконні дії влади для розгону мирної акції у 2013 році на Майдані Незалежності. За словами Матвійчук, це один з найвідоміших проєктів Центру громадянських свобод.

Зараз дивляться

– Ми 15 років працюємо для захисту прав людини в Україні та регіоні ОБСЄ. Наші найвідоміші проєкти – це ініціатива Євромайдан SOS, яку ми започаткували для надання правової та іншої допомоги всім переслідуваним учасникам протесту після розгону мирної студентської демонстрації. Зрештою це дало нам можливість вийти не лише на правовий, а високий символічний рівень, коли кожна людина на Майдані знала, що у нашому житті немає гарантій, тебе можуть побити, заарештувати, зрештою вбити, але є люди, які тебе не залишать, боротимуться за тебе та зроблять все, щоб тебе витягти. Це розуміння допомагало подолати страх.

Матвійчук пояснила, як вдається фіксувати злочини для організації на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, учасникам Центру навіть доводиться ризикувати життям, хоча організація робить все для безпеки цих людей.

– Також я можу згадати нашу роботу з документування. Ми були першою правозахисною організацією у світі, яка відправила мобільні групи для документування воєнних злочинів у Крим, Донецьку та Луганську області. Ця війна почалась не у лютому 2022 року, а у 2014 році. Так, документація воєнних злочинів – це ризик життям. Хоча це не єдиний спосіб, яким чином ми отримуємо інформацію. У нас є регіональні команди, які не висвітлені в переліку організацій ініціативи Трибунал для Путіна саме заради їхньої безпеки. Але ми всі зараз ризикуємо, – переконана Матвійчук.

Українська правозахисниця розповіла, про що вона розкаже під час отримання Нобелівської премії миру 2022 для всього світу. На її думку, потрібно говорити про якнайшвидше звільнення українців з російського полону.

– Ми хочемо використати цей майданчик для того, щоб допомогти якнайшвидшому звільненню всіх українських військових цивільних, які опинилися в полоні. З цією темою ми працюємо вісім років. Наприклад, я знаю особисто людей, які перебувають за ґратами у Криму.

Глава правління Центру громадянських свобод пояснила, як сприймає те, що цьогоріч лауреатами на Нобелівську премію миру стали українська, російська організації та правозахисник з Білорусі.

– Моя позиція дуже чітка: Росія, яка не подолала імперські комплекси, – для нас загроза. Так само як і Білорусь, яка є частиною цієї війни. Лукашенко взагалі віддав свою країну в окупацію. Але ця премія – не про “триєдність братніх народів”, а про те, що є люди, які захищають права людини протягом десятиліть. Людей, які будують невидимі для суспільств зв’язки між собою, щоб боротися зі спільним злом.

Також Матвійчук розповіла, куди організація витратить грошовий грант від Нобелівської премії.

– Ми дивимося, що в Україні є величезна кількість потреб, які можна закрити цими грошима. І ми обов’язково зробимо так, коли отримаємо ці гроші, щоб вони служили людям. Ми обговорюємо це всередині команди. Коли ми ухвалимо рішення, то обов’язково прозвітуємо, – зазначила вона.

У грудні правозахисниця планує виступити на Нобелівській лекції, а питання підготовки до неї – одне з найважливіших.

– Так, я виступатиму з Нобелівською лекцією. Питання підготовки стоїть дуже гостро, тому що ми хочемо, щоб наша робота не зупинилася та не була паралізованою. Але вже починаю думати про те, як нам, українським правозахисникам, належить сказати світу. Цей тиждень ми перебуваємо під величезною увагою, яку раніше не мали. Ми не були готовими до такої медійної уваги, тому намагаємося вибудувати наше життя та функціонування так, щоб всі процеси, які ми ведемо, попри цю увагу, не зупинилися. Нобелівська премія миру – це для нас величезна можливість, як для українців, заявити про себе та проблеми, над якими ми працюємо, – зазначила Олександра Матвійчук.

7 жовтня в Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року. Ними стали українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, правозахисник Алесь Бялецький з Білорусі та російська правозахисна організація Меморіал.