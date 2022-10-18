США посилять санкції проти Ірану за продаж зброї РФ – ЗМІ

Жовтень, 17 в 23:21

Сполучені Штати посилять санкції проти Ірану за продаж зброї Росії, яку країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це пише видання Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.

– Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців, – сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

За словами чиновника, адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Зараз дивляться

Про конкретні санкції він відмовився говорити, але, ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й Москві.

Вчора видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar.

Крім цього, Іран готується до відправлення у РФ додаткових БПЛА, зокрема десятків дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.

Втім, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше, заперечує передачу безпілотників для РФ. За його словами, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.