США посилять санкції проти Ірану за продаж зброї РФ – ЗМІ
Сполучені Штати посилять санкції проти Ірану за продаж зброї Росії, яку країна-агресор використовує у війні проти України.
Про це пише видання Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.
– Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців, – сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.
За словами чиновника, адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.
Про конкретні санкції він відмовився говорити, але, ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й Москві.
Вчора видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar.
Крім цього, Іран готується до відправлення у РФ додаткових БПЛА, зокрема десятків дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.
Втім, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше, заперечує передачу безпілотників для РФ. За його словами, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.