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Ядерні навчання Кремля не вплинули на рівень загрози з боку РФ – Білий дім

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ядерні навчання Кремля не вплинули на рівень загрози з боку РФ – Білий дім
Фото: Факти ICTV

Сполучені Штати Америки уважно спостерігають за перебігом ядерних навчань російських сил. Наразі немає ознак, що свідчили б про готовність РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це у коментарі NPR заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

– За нашими очікуваннями, в межах цих навчань вони (росіяни. – Ред.) пересуватимуть деякі зі своїх стратегічних активів. Проте ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні, – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, Росія розпочала проведення щорічних навчань ядерних сил під назвою Грім. За словами Кірбі, ці тренування в РФ проходять за таким же планом, як і в попередні роки.

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Водночас НАТО оголосило про початок навчань Steadfast Noon з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників.

Триватимуть вони до 30 жовтня, під час тренувань будуть задіяні до 60 літаків різних типів із 14 країн Північноатлантичного союзу.

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