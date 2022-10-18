Жовтень, 18 в 20:29

Влада Австралії скасувала рішення попереднього уряду щодо визнання Західного Єрусалима столицею Ізраїлю.

Відповідне оголошення сьогодні зробила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

За її словами, рішення про статус міста має бути ухвалене внаслідок мирних переговорів між ізраїльтянами та палестинцями.

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Йдеться про скасування рішення колишнього прем’єра Австралії Скотта Моррісона, який у 2018 році визнав Західний Єрусалим столицею Ізраїлю після аналогічного рішення тодішнього президента США Дональда Трампа.

– Сьогодні уряд підтвердив попередню та давню позицію Австралії, згідно з якою питання про остаточний статус Єрусалиму має вирішуватися в рамках будь-яких мирних переговорів між Ізраїлем та палестинським народом. Це скасовує визнання урядом Моррісона Західного Єрусалиму столицею Ізраїлю, – сказано в заяві Пенні Вонг.

Вона уточнила, що посольство Австралії, як і раніше, перебуватиме в Тель-Авіві.

Вонг додала, що Австралія віддана рішенню, згідно з яким Ізраїль і “майбутня палестинська держава співіснують у мирі та безпеці в межах міжнародно визнаних кордонів”.

Міністр запевнила, що Австралія “завжди буде непохитним другом Ізраїлю”, аде водночас є й “непохитним прибічником палестинського народу”.

Ізраїль жорстко відреагував на такий крок. Міністерство закордонних справ цієї країни викликало сьогодні посла Австралії для пояснення причин зміни політики.

– У світлі того, як це рішення було ухвалено в Австралії.., ми можемо лише сподіватися, що уряд Австралії займатиметься іншими питаннями серйозніше та професійніше… Єрусалим – вічна і об’єднана столиця Ізраїлю, і ніщо ніколи цього не змінить, – заявив прем’єр Ізраїлю Яїр Лапід.

Як зазначило видання, більшість країн світу утримуються від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. А тому пріоритетом ізраїльської зовнішньої політики було переконати уряди перенести туди свої посольства.

Як ізраїльтяни, так і палестинці претендують на Єрусалим – священне місто для євреїв і мусульман – як на свою столицю. На заході міста розташовані єврейські квартали, а на сході – арабські.

Статус Єрусалима є одним із найбільш суперечливих моментів у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. Ізраїль вважає все місто своєю неподільною столицею.

Після шестиденної війни на Близькому Сході в 1967 році Ізраїль встановив контроль над східною частиною Єрусалима з переважно арабським населенням. У 1980 році такий крок був закріплений постановою Кнесету. Однак більшість міжнародної спільноти офіційно не визнає повернення Ізраїлем Східного Єрусалима.

Країни світу намагалися зберігати нейтралітет, розмістивши свої посольства в місті Тель-Авів. Цей дипломатичний консенсус порушив у 2017 році 45-й президент США Дональд Трамп. Він оголосив, що Вашингтон офіційно визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

Аналогічно вчинили Австралія, Гватемала і частково визнане Косово. Водночас Австралія зауважила, що визнає лише Західний Єрусалим.

Нинішній президент США Джо Байден не став скасовувати рішення Трампа, хоча більшість американських дипломатичних співробітників, як і раніше, базуються в Тель-Авіві. Вашингтон не оголошував про конкретні плани з відкриття нового посольства в Єрусалимі.

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Джерело: МЗС Австралії