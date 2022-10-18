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Важливо інвестувати у ЗСУ, щоб покласти край путінській агресії – міністр збройних сил Британії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Важливо інвестувати у ЗСУ, щоб покласти край путінській агресії – міністр збройних сил Британії
Фото: Getty Images

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі розповів, чому важливо продовжувати допомагати Збройним силам України та інвестувати у власні сили оборони.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

За його словами, дуже важливо розуміти, що якщо є країна, яка готова до воєнних дій і може загрожувати суверенітету іншої держави, то така країна думатиме, що може досягти успіху.

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– І ми маємо чітко розуміти, чому ми робимо те, що робимо в Україні. Чому так важливо підтримувати українські збройні сили? Чому зараз так важливо інвестувати у власні сили оборони, — каже Джеймс Хіпі.

Він вважає важливим не допустити, щоб міжнародна спільнота втратила терпіння до України.

– Тоді це задасть траєкторію для решти цього століття, внаслідок чого нам доведеться витрачати набагато більше на нашу оборону і безпеку і наші економіки дуже страждатимуть від цієї невпевненості, – заявив Джеймс Гіппі.

За словами міністра збройних сил, важливо інвестувати у Збройні сили України, щоб вони могли підвести межу під путінською агресією та показати, що міжнародна система, заснована на правилах, продовжує функціонувати.

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Джерело: The Guardian
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