Жовтень, 18 в 15:38

Після початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз почав активніше переходити на відновлювальні джерела енергії, намагаючись подолати залежність від російського газу.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на дослідження, проведене аналітичним центром зі змін клімату E3G та екологічним аналітичним центром Ember.

Так, від початку війни, з березня по вересень 2022 року, в Євросоюзі вироблялася рекордна кількість вітрової та сонячної електроенергії (24% від загального обсягу, тобто близько чверті). Минулого року цей показник становив 21% за вказаний період.

Зростання потужностей відновлюваної енергетики дозволило 27 країнам-членам блоку заощадити €99 млрд на закупівлях газу (у період з березня по вересень). Це приблизно на €11 млрд більше в порівнянні з тим же періодом минулого року.

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За даними аналітиків, загалом 19 держав Євросоюзу досягли рекордних показників у виробництві електроенергії за допомогою двох відновлюваних джерел енергії (сонця та вітру). Серед них: Франція (14%), Італія (20%), Польща (17%) та Іспанія (35%).

Водночас Євросоюз у березні-вересні витратив близько €82 млрд на викопне паливо, щоб забезпечити 20% своєї електроенергії.

– Вітрова та сонячна енергія вже зараз допомагають європейцям… Але майбутній потенціал ще вищий, – зазначив аналітик Кріс Росслоу з організації Ember.

Зростання виробництва “зеленої” електроенергії відбувається в момент, коли Європа намагається відмовитися від російського газу, а Москва скорочує та навіть призупиняє постачання “блакитного палива” європейським країнам, використовуючи його як важіль шантажу.

Розв’язана Кремлем війна проти України змусила Євросоюз боротися із залежністю від російського газу, на частку якого в 2020 році припадало 41% імпорту.

В дослідження наголошується, що попередні політичні рішення, які збільшили залежність Євросоюзу від газу та стримували перехід на “зелену” енергетику, є головними рушійними силами нинішньої рекордно високої інфляції в Європі.

Зокрема, обмеження Росії на постачання газу призвели до “найбільших інфляційних потрясінь у Європі з часів Другої світової війни, перевершивши нафтову кризу 1970-х років”. У вересні 2022 року витрати на енергоносії зросли на 40,8% порівняно з минулим роком, що становить 36% від загальних показників інфляції в Євросоюзі.

Аналітики також вважають, що наявні вітрові та сонячні потужності дозволили в 2022 році уникнути значного імпорту газу за високою ціною і таким чином запобігти ще вищій інфляції та глибшій кризі.

Деякі країни ЄС оголосили про пакети фіскальної підтримки на сотні мільярдів доларів, щоб спробувати стримати інфляцію. Однак, на думку аналітиків, уряди не зможуть підтримувати такі дороговартісні програми протягом тривалого часу.

Станом на початок вересня в Єврокомісії повідомляли що Євросоюз із кінця лютого зменшив імпорт російського газу з 40% до 9%.

Членам ЄС пропонувалося запровадити обмеження ціни російського природного газу. Однак консенсусу щодо цього поки немає.

Джерело: Ember