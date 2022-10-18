Єврокомісія запропонувала механізм подолання різких стрибків цін на газ
18 жовтня Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ в ЄС та забезпечення безперебійного постачання цієї зими. Це буде проводитися за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності між державами-членами, а також постійних зусиль зниження попиту на газ.
Зазначається, що у короткостроковій перспективі є пропозиція механізму корекції цін для встановлення динамічної межі цін для транзакцій на газовій біржі TTF, а також тимчасового обмежувача або смуги пропускання для запобігання різким стрибкам цін на ринках деривативів.
Також Єврокомісія запропонувала такі кроки:
- обов’язкова сумісна закупівля газу на рівні 15% загальної потреби;
- зобов’язання країн ЄС інформувати Єврокомісію перед будь-якою закупівлею газу;
- створення нового цінового зразка для ЗПГ до березня 2023 року;
- виділення €40 млрд для допомоги мешканцям та компаніям ЄС на фоні енергокризи;
- скорочення щомісячного споживання газу країнами ЄС на 15% до березня 2023 року;
- зобов’язання країн ЄС ділитися одне з одним газом у разі НП.
– Вторгнення Росії до України докорінно змінило ситуацію на енергетичному ринку ЄС. Інструменти та правила, які добре служили нам раніше, більше не підходять для забезпечення надійного та доступного енергопостачання. Щоб ефективно впоратися з цією кризою, ми маємо можливість купувати газ разом, орієнтуватися на надмірно високі ціни та забезпечувати солідарність між нашими державами-членами у разі дефіциту, – заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.