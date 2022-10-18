Єврокомісія запропонувала механізм подолання різких стрибків цін на газ

Жовтень, 18 в 18:21

18 жовтня Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ в ЄС та забезпечення безперебійного постачання цієї зими. Це буде проводитися за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності між державами-членами, а також постійних зусиль зниження попиту на газ.

Зазначається, що у короткостроковій перспективі є пропозиція механізму корекції цін для встановлення динамічної межі цін для транзакцій на газовій біржі TTF, а також тимчасового обмежувача або смуги пропускання для запобігання різким стрибкам цін на ринках деривативів.

Також Єврокомісія запропонувала такі кроки:

Зараз дивляться

обов’язкова сумісна закупівля газу на рівні 15% загальної потреби;

зобов’язання країн ЄС інформувати Єврокомісію перед будь-якою закупівлею газу;

створення нового цінового зразка для ЗПГ до березня 2023 року;

виділення €40 млрд для допомоги мешканцям та компаніям ЄС на фоні енергокризи;

скорочення щомісячного споживання газу країнами ЄС на 15% до березня 2023 року;

зобов’язання країн ЄС ділитися одне з одним газом у разі НП.