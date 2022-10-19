Путін все більше покладається на послідовників, які мовчать та підкорюються – ISW

Жовтень, 19 в 9:22

Російський диктатор Володимир Путін намагається об’єднати систему проєктування влади РФ серед тих, хто підтримує його наміри про захоплення України та ведення повномасштабної війни.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція відкритої та прихованої підтримки президента РФ серед росіян почала значно зменшуватися, особливо після оголошення часткової мобілізації.

У повідомленні ISW йдеться, що Путін починає покладатися на послідовників у політичному середовищі та громадян РФ, які віддають перевагу мовчанню та просто підкорюються.

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– Путін є близьким до того, щоб розчарувати крайніх націоналістів, які згуртувалися навколо ідеї повної перемоги в Україні, чого він не може досягти. Він на шляху до розчарування ключових елементів свого режиму, які хочуть могутньої Росії. Путін ризикує знищити решту сили Росії та її здатність поширювати владу в усьому світі заради досягнення своїх цілей в Україні, – переконані аналітики.

В Інституті вивчення війни зазначають, що західні лідери не повинні недооцінювати здатність Путіна підкорити свій режим або російський народ, а також здатність Росії спровокувати ще гіршу реальність.

Але російські військові невдачі спровокують розкол в оточенні Путіна, після чого почнуть вимагати більшої уваги на внутрішніх проблемах Російської Федерації. В ISW переконані, що Захід повинен допомогти Україні прискорити поразку Росії на полі бою.