Жовтень, 19 в 1:28

Оборонне відомство Сполучених Штатів не може підтвердити інформації домовленість між Тегераном та Москвою щодо продажу Росії ракет класу разом із додатковою партією безпілотників.

Про це під час пресбрифінгу 18 жовтня повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

– Я бачив звіти у пресі. Наразі у мене немає жодної інформації, яка б це підтверджувала, – сказав він у відповідь на питання журналістів.

Перед цим у вівторок видання Reuters повідомляло, що представники Ірану в Москві погодились передати Росії більше дронів-камікадзе, а також балістичних ракет іранського виробництва з підвищеною точністю, зокрема ракет Fateh і Zolfaghar.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський ввечері 18 жовтня заявив, що закупівлею зброї у Ірану Росія визнає своє політичне банкрутство, але стратегічно це не допоможе Кремлю.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вніс на розгляд Зеленському пропозицію про розрив з Іраном дипломатичних відносин через постачання зброї Росії, що веде війну проти України.