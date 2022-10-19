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У Пентагоні не підтвердили продаж РФ нових БпЛА та ракет з Ірану

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

Оборонне відомство Сполучених Штатів не може підтвердити інформації домовленість між Тегераном та Москвою щодо продажу Росії ракет класу разом із додатковою партією безпілотників.

Про це під час пресбрифінгу 18 жовтня повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

– Я бачив звіти у пресі. Наразі у мене немає жодної інформації, яка б це підтверджувала, – сказав він у відповідь на питання журналістів.

Перед цим у вівторок видання Reuters повідомляло, що представники Ірану в Москві погодились передати Росії більше дронів-камікадзе, а також балістичних ракет іранського виробництва з підвищеною точністю, зокрема ракет Fateh і Zolfaghar.

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Президент Володимир Зеленський ввечері 18 жовтня заявив, що закупівлею зброї у Ірану Росія визнає своє політичне банкрутство, але стратегічно це не допоможе Кремлю.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вніс на розгляд Зеленському пропозицію про розрив з Іраном дипломатичних відносин через постачання зброї Росії, що веде війну проти України.

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Джерело: CBS News
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