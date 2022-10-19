Жовтень, 19 в 19:48

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін візьмуть участь у саміті G-20, який пройде наступного місяця в Індонезії, що створює можливість для протистояння на високому рівні у розпал вторгнення російських окупаційних сил в Україну, яке дедалі більше розширюється.

Як пише Politico, американські чиновники вдаються до кроків, щоб зустріч між лідерами Росії та Сполучених Штатів не відбулася.

Видання вказує, що минулого тижня Байден зробив крок уперед для зустрічі з Путіним на саміті, щоб домовитися про звільнення американських ув’язнених, включно із зіркою WNBA Бріттні Грінер. Водночас жодних переговорів із Кремлем про укладення угоди не ведеться. І це навряд чи зміниться, заявили Politico кілька чиновників Білого дому, не уповноважених публічно обговорювати приватні переговори.

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Не можна виключати, що Байден і Путін можуть перетнутися в якийсь момент під час листопадового саміту, за словами чиновників, адже двоє людей можуть у певний момент бути присутніми на одному й тому ж великому пленарному засіданні. Однак американські чиновники виключили можливість офіційної зустрічі і роблять кроки для того, щоб американський президент не зіткнувся зі своїм російським колегою в коридорі або навіть на груповій фотографії лідерів.

– Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він вважає його вбивцею, він вважає його військовим злочинцем. Зазвичай ви не зустрічаєтеся з убивцями і військовими злочинцями, – сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

За час президентства Байдена ця пара зустрічалася лише одного разу – на саміті в Женеві влітку 2021 року. Оскільки Росія згодом погрожувала вторгнутися в Україну, ці два президенти розмовляли кілька разів – востаннє це було в лютому, за кілька днів до початку війни.

Саміт G-20, який пройде на пляжах Балі, стане найочікуванішою багатонаціональною зустріччю за останні роки, оскільки війна стала випробуванням для Європи і поставила економіку на межу рецесії. На відміну від G-7, що складається виключно з багатих демократичних країн, до G-20 також входять кілька автократій. Очікується, що не всі країни-учасниці згуртуються навколо України, як це зробили європейські країни.

Видання вказує, що це створює проблеми з логістикою для Білого дому. У той час як Байден планує уникати Путіна, між старшими помічниками у Вашингтоні та Пекіні тихо розпочалися перемовини щодо того, щоб у рамках G-20 відбувся перший особистий саміт між президентом США та главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомили офіційні особи. Зазвичай перша зустріч лідерів двох головних наддержав світу стає головною подією, але Путін готовий перехопити увагу міжнародної громадськості.

Білий дім протягом кількох тижнів проводив внутрішні обговорення можливої участі Путіна після того, як індонезійські чиновники оголосили, що російський лідер здійснить рідкісну міжнародну поїздку. У Західному крилі практично не було розбіжностей щодо висновку про те, що Байдену не слід зустрічатися з Путіним. Але думки експертів із зовнішньої політики розділилися ще більше.

Адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач НАТО в Європі, сказав, що якби він консультував президента, то закликав би його прийняти цю зустріч.

– Він повинен очолити зустріч, домагаючись звільнення Грінер, але також скористатися моментом, щоб подивитися Путіну в очі, і сказати йому, що “ви програєте, ви перебуваєте на лінії зіткнення з долею, і це не закінчиться для вас добре”, – сказав Ставрідіс.

Обидва безпосередні попередники Байдена – Барак Обама і Дональд Трамп – проводили зовнішню політику, яка передбачала пряму взаємодію з лідерами, які традиційно ворогують; Обама – для подолання складних дипломатичних розбіжностей, Трамп – для створення особистих і політичних союзів. Байден менше взаємодіяв із зарубіжними країнами. Але крім попередньої зустрічі з Путіним, він також безпосередньо спілкувався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, незважаючи на обіцянку перетворити цю країну на ізгоя.

Успіх цих зустрічей був обмеженим. Саудівська Аравія нещодавно відкинула вмовляння США не скорочувати видобуток нафти, і посадовець Білого дому сказав, що “малоймовірно”, що Байден знову зустрінеться зі спадкоємним принцом, який також має відвідати Індонезію.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, нагадав, що всього за кілька місяців після зустрічі Путіна і Байдена в Женеві Москва почала масувати війська біля українського кордону. Макфол сказав, що побоюється подібної ескалації, якщо Байден знову зустрінеться з Путіним.

– Це складне питання. Під час кризи канали зв’язку дуже важливі. Але проблема зустрічі полягає в її легітимізації. Ви даєте Путіну платформу, щоб він міг заявляти все, що захоче, – сказав Макфол.

З перших днів російсько-української війни Сполучені Штати наголошували, що будь-які переговори з росіянами про припинення їхнього вторгнення мають включати українців. І хоча в дипломатичних колах уже кілька тижнів обговорюють можливість несподіваного візиту на Балі президента України Володимира Зеленського, американські офіційні особи применшують цей шанс, вважаючи, що він може з’явитися по відеозв’язку.

Байден публічно заявив, що не зустрічатиметься з Путіним, але минулого тижня він вніс ясність у це питання.

– Послухайте, у мене немає наміру зустрічатися з ним. Але, наприклад, якби він підійшов до мене на G-20 і сказав: “Я хочу поговорити про звільнення Грінер”, я б зустрівся з ним. Тобто, це залежить від обставин, – сказав Байден в інтерв’ю CNN.

Відтоді Білий дім публічно роз’яснив, що в нього “немає наміру” зустрічатися з Путіним. Але приватно офіційні особи визнають, що якщо буде укладено угоду щодо звільнення Грінер, зірки баскетболу, засудженої до дев’яти років ув’язнення в російській в’язниці за зберігання наркотиків, або Пола Вілана, колишнього морського піхотинця, який відбуває 16-річний термін за звинуваченням у шпигунстві, то Байден, можливо, проведе зустріч.

Офіційні особи наголосили, що така зустріч відбудеться тільки після кількох тижнів закулісних переговорів із Москвою, запевнивши, що угоду буде здебільшого завершено до того, як лідери сядуть навпроти один одного на Балі. Наразі такі переговори не плануються, хоча американські чиновники заявили, що двері для цього відкриті.

Який прийом буде надано Путіну в Індонезії, залишається міжнародною загадкою. Американські чиновники вважають, що більшість глав західних держав візьмуть приклад з Байдена і не приймуть російського лідера, хоча різні європейські лідери – зокрема, президент Франції Еммануель Макрон – у різний час розмовляли з Путіним, намагаючись переконати його відмовитися від війни.

Також незрозумілим залишається, яку відповідь Путін отримає від Сі Цзіньпіна, який у лютому пообіцяв підтримку Росії, але відтоді сигналізує про своє несхвалення стану війни та ядерних погроз Москви у зв’язку з нею.

Американські та китайські офіційні особи тим часом спокійно працюють над організацією зустрічі між Сі та Байденом, хоча вона ще не була оголошена, і офіційні особи визнають, що вона все ще може зірватися.

Байден уже давно визначив XXI століття, як століття суперництва між США і Китаєм, і його порядок денний на зустрічі з Сі, ймовірно, буде об’ємним, включно з економічними попередженнями Пекіну, а також закликом не намагатися захопити Тайвань. За словами чиновників, він також може використати зустріч, щоб підштовхнути Сі до подальшої ізоляції Путіна.

– Донести до Сі послання: “Про тебе судять за людьми, з якими ти спілкуєшся”. Сі може бути єдиною людиною, яка може змусити Путіна зупинитися, – сказав Ставрідіс.

Байден вирушить до Азії наступного дня після проміжних виборів, коли визначиться розстановка сил у Конгресі США. Першою зупинкою президента США на континенті стане саміт країн Південно-Східної Азії, який пройде в Пномпені, Камбоджа, а потім він вирушить до Індонезії. Потім багато світових лідерів вирушать на інший саміт тихоокеанських держав у Бангкок, але Байден повернеться до Вашингтона на весілля своєї онуки Наомі в Білому домі.

Однак і без президента Сполучених Штатів на G-20 не бракуватиме сюжетів.

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, яка опинилася втягнутою в економічну катастрофу, значною мірою створену нею самою, стикається зі зростаючими закликами піти у відставку після всього кількох тижнів перебування на посаді.

Водночас на популістського президента Бразилії Жаїра Болсонару чекає другий тур виборів наприкінці жовтня, і він може взяти участь у них у враженій якості – хоча він не давав обіцянок визнати результати виборів, якщо програє.

Це також може стати першим міжнародним самітом для Джорджії Мелоні з Італії, першого ультраправого кандидата, обраного в цій країні з часів Другої світової війни.