Американські експерти вивчили уламки дронів-камікадзе, збитих в Україні – WP

Жовтень, 20 в 13:57

Уряд США вивчив уламки дронів іранського виробництва Shahed-136, збитих в Україні під час серії атак РФ на критично важливу інфраструктуру, і тепер зможе ефективніше допомагати Києву у боротьбі з таким видом зброї.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на двох американських чиновників.

– Інформація про структуру та технологію безпілотників може виявитися вирішальною для того, щоб допомогти Сполученим Штатам та їхнім українським союзникам краще ідентифікувати та остаточно перемогти їх, перш ніж вони зможуть досягти своїх цілей, – пише автор публікації.

Поки що незрозуміло, як США отримали доступ до уламків безпілотника, хоча Пентагон тісно співпрацює з українськими військовими.

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Shahed-136 – великий апарат, який літає дуже низько та має мало металевих частин, що ускладнює виявлення за допомогою радарів та інших датчиків. Дослідження уламків допоможе подолати ці проблеми, пише видання.

Експерти кажуть, що універсальної відповіді на загрози протиповітряної оборони і на ці безпілотники конкретно немає. Тому Україні необхідні системи електронної боротьби, які можуть порушити зв’язок між дроном і оператором, виводячи його з ладу.

Фото: Віталій Кличко