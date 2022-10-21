Жовтень, 20 в 21:57

Велика Британія запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, які відповідальні за постачання Російській Федерації баражуючих боєприпасів, відомих як дрони Shahed-136, що використовуються для атак по Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Британське відомство вказує, що постачання цих безпілотників з боку Тегерана активно розпалює війну, та дає змогу Ірану наживатись на нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури.

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Цими постачаннями як Росія, так і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН з контролю передачі цієї зброї з Ірану, кажуть у МЗС.

– Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці, – заявив очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.

За його словами, атаки Росії іранськими дронами є “боягузливими” та демонструють “акти відчаю” з боку Кремля.

– Даючи можливість завдавати цих ударів, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії, – додав Клеверлі.

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До британських санкцій увійшли заходи, аналогічні обмеженням, запровадженим з боку Євросоюзу раніше.

До санкційного списку увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, генерал Ходжатола Гореїші, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та компанія, що виробляє дрони-камікадзе, Shahed Aviation Industries.

У Євросоюзі раніше відзначили, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів Shahed. Безпілотники серії Shahed були поставлені до Росії та використовуються у війні проти України.