Британія запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану за дрони для РФ
Велика Британія запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, які відповідальні за постачання Російській Федерації баражуючих боєприпасів, відомих як дрони Shahed-136, що використовуються для атак по Україні.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Британське відомство вказує, що постачання цих безпілотників з боку Тегерана активно розпалює війну, та дає змогу Ірану наживатись на нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури.
Цими постачаннями як Росія, так і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН з контролю передачі цієї зброї з Ірану, кажуть у МЗС.
– Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці, – заявив очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.
За його словами, атаки Росії іранськими дронами є “боягузливими” та демонструють “акти відчаю” з боку Кремля.
– Даючи можливість завдавати цих ударів, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії, – додав Клеверлі.
До британських санкцій увійшли заходи, аналогічні обмеженням, запровадженим з боку Євросоюзу раніше.
До санкційного списку увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, генерал Ходжатола Гореїші, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та компанія, що виробляє дрони-камікадзе, Shahed Aviation Industries.
У Євросоюзі раніше відзначили, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів Shahed. Безпілотники серії Shahed були поставлені до Росії та використовуються у війні проти України.