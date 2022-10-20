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Чехія відправить до України новий пакет військової допомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Чехія відправить до України новий пакет військової допомоги
Фото: Dreamstime

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

Про це глава Міноборони написала у Twitter.

Вона наголосила, що Чехія продовжує підтримувати Україну військовими поставками.

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Напередодні Яна Чернохова винесла на затвердження уряду пакет допомоги на суму 22 млн крон (32 463 744 грн).

– На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому — на майже 400, а сьогодні — на 22 млн крон, — написала очільниця Міноборони та перепросила, що не може бути більш конкретною.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії протягом 2023-2025 років щорічно виділятиме Україні по 500 млн крон (€20,3 млн) на відбудову.

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