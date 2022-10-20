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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

Про це глава Міноборони написала у Twitter.

Вона наголосила, що Чехія продовжує підтримувати Україну військовими поставками.

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Напередодні Яна Чернохова винесла на затвердження уряду пакет допомоги на суму 22 млн крон (32 463 744 грн).

– На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому — на майже 400, а сьогодні — на 22 млн крон, — написала очільниця Міноборони та перепросила, що не може бути більш конкретною.

????????Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami. Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky,kterou můžeme poskytnout. Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. ????????#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії протягом 2023-2025 років щорічно виділятиме Україні по 500 млн крон (€20,3 млн) на відбудову.