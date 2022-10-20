Енергетична підтримка України та ціни на газ: сьогодні відбудеться саміт ЄС

Жовтень, 20 в 9:34

На тлі ракетного терору РФ українських енергооб’єктів сьогодні відбудеться саміт ЄС, де лідери 27 країн-членів обговорюватимуть варіанти більшої підтримки України, включно з постачанням енергетичного обладнання, допомогою у відновленні електропостачання та довгостроковим фінансуванням.

Очікується також, що європейські лідери підтримають альтернативний орієнтир цін на скраплений природний газ і спільну купівлю газу після того, як раніше домовилися скоротити споживання та запровадити податки на надприбутки в енергетичній галузі.

Досі немає спільної думки щодо того, чи варто обмежувати ціни на газ і як це зробити, щоб зупинити інфляцію та запобігти рецесії після зупинки поставок російського газу.

Зараз дивляться

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що у четвер, 20 жовтня, братиме участь у саміті Євросоюзу, ключовою темою якого стануть виклики українській та європейській енергетиці.

За його словами, Україна разом з Європою реагуватиме на терористичну загрозу.