Ми підійшли до вирішального моменту: австрійський полковник про наступ ЗСУ у Херсоні

Жовтень, 20 в 10:23

Наступ ЗСУ у Херсоні – найважливіший і вирішальний у цій війні до настання зими. Таку думку висловив військовий історик, офіцер служби Генштабу австрійської армії, полковник Маркус Райснер.

– Ми справді підійшли до вирішального моменту у цій війні до настання зими… Український наступ у Херсоні – найважливіший і найвизначніший з усіх. Там росіянам удалося на початку конфлікту перейти через Дніпро. Навіть якщо зараз на це не схоже, але теоретично, якщо вони утримають цей плацдарм, підтягнуть резерви та консолідують позиції взимку, то могли б через Миколаїв напасти на Одесу, позбавивши Україну виходу до моря, – зазначив він.

На його думку, на сьогодні є два чіткі індикатори, які вказують на те, що росіяни, можливо, відмовляться від цього плацдарму.

– Це, з одного боку, заява про евакуацію цивільних осіб. Друге, це видно по соцмережах, – відбувається перегрупування. Велика проблема для російської сторони – це вушко голки у вигляді мостів, які Україна сильно пошкодила за допомогою систем HIMARS, – пояснив Райснер.

Водночас австрійський офіцер не зміг визначити терміни боїв за Херсон, бо ситуація швидко змінюється.

Зараз дивляться

– Ми бачили на Харківщині, що у разі прориву, навіть паніки, все може розвиватися дуже швидко. У Херсоні схожа ситуація, російські солдати там притиснуті до Дніпра. Там мало мостів, якими вони можуть відійти. Якщо Україні вдасться прорив, можлива паніка на мостах. Але, можливо, російській армії знову вдасться відбити українську атаку, – додав він.

Він також акцентував увагу на атаках РФ по критичній інфраструктурі, які мають серйозні наслідки, попри успіхи України на оперативному рівні.

Тому полковник вважає, що важливо захищати територію в глибині, щоб вистояти зиму, а потім, можливо, розпочати новий наступ на сході.