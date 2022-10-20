РФ перекинула з Сирії в Україну комплекс С-300 та понад тисячу військових – NYT

Жовтень, 20 в 20:11

Росія нещодавно перекинула понад тисячу військових та систему протиповітряної оборони С-300 із Сирії до України. Окупанти використовують С-300 для завдання ударів по українських містах.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на трьох високопосадовців на Близькому Сході.

— Росія нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська з Сирії. Джерела на Близькому Сході наголосили, що її невпинне вторгнення в Україну послабило вплив Москви в інших країнах й усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України, – пише видання.

Офіційні особи дали різні оцінки виданню щодо кількості виведених військ — двоє з них сказали, що це два батальйони, або від 1 200 до 1 600 солдатів, а інший сказав, що це набагато більше. Але всі зійшлися на тому, що РФ скоротила чисельність бойового складу у Сирії.

Зараз дивляться

Ізраїльський чиновник також сказав, що кількох російських командувачів перемістили з Сирії в Україну, а російське військове керівництво в Москві приділяє набагато менше уваги угрупованню у Сирії, зокрема військовій координації з Ізраїлем.

Коли у Сирії у 2011 році розпочалася громадянська війна, диктатор Башар аль-Асад покладався на військову підтримку Ірану та Росії, щоб стримати повстанців. РФ зберігала військову присутність у Сирії з 1970-х, але Путін значно посилив її у 2015 році, змінивши хід війни в Сирії на користь Асада.

Будучи ворогом як Ірану, так і Сирії, Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях у Сирії, щоб перешкодити Тегерану закріпитися біля північно-східного кордону Ізраїлю. У 2018 році ризик для ізраїльських пілотів під час цих нальотів зріс після того, як РФ перемістила до Сирії систему ППО С-300.

— Хоча контроль над С-300 так і не був переданий сирійському уряду, ризик того, що вони можуть бути використані проти ізраїльських літаків, був основною причиною, чому Ізраїль відхилив запити України на військову техніку з початку російського повномасштабного вторгнення в лютому, – пише NYT.

Військова підтримка Іраном Росії, що зростає, в поєднанні зі збільшенням російських ударів по українському цивільному населенню вже відновили дебати в Ізраїлі останніми днями про те, чи повинен Ізраїль постачати зброю Україні.

Газета пише, що Ізраїль виробляє кілька систем ППО, які можуть бути корисні Україні для збивання ракет і безпілотників, зокрема Iron Dome малої дальності, яку Ізраїль використовує проти ракет, випущених із сектора Газа, і Barak 8 більшої дальності.