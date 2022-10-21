Спроби Путіна захопити Україну мають лише медійний характер, підтримка світу не зміниться – Арестович

Жовтень, 20 в 23:08

Україну підтримує дуже багато країн світу, серед яких США, Італія, Франція та інші. І підтримка України не зменшуватиметься, попри різні обставини, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Саме через те, що велика кількість виборів, створюється враження, що Путін отримає якийсь шанс. І близько нічого такого немає з однієї простої причини. Причина полягає в тому, що передвиборна риторика та реальна політика – це небо та земля. Як тільки вони прийдуть на посади, керівники розвідки покладуть перед ними перші звіти, вони дуже швидко почнуть дрейфувати.

На думку Арестовича, Україна боротиметься до повноцінної перемоги у війні, яку розпочала Росія. А спроби Путіна захопити Україну мають виключно медійний характер.

Зараз дивляться

– Тим більше, що зараз США публічно підтверджують, що незалежно від результатів виборів, нічого не зміниться (у підтримці України, – Ред.). Італія те ж саме, одна з перших речей, які зробила новий прем’єр-міністр, поважаємо. Вона передала сигнал в Україну, мовляв, спокійно, підтримка була, є та буде далі. Але пам’ятаємо, що Макрон говорив перед виборами, у розпал, коли ми з Бучею розбиралися. Однак Франція не просто підтримує, вона посилює підтримку. Вони взялися тренувати наших військових зараз, виділяють додаткові €100 млн на допомогу Україні. Є світовий консенсус, він уже давно вирішений, Україна давитиме цю війну до переможного кінця. Перемогою буде те, що вважатимуть українці, а не те, що нам нав’яжуть. Спроби Путіна мають лише медійний характер, – вважає він.

Джерело: Фейгін Live