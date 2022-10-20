США звинуватили 5 росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей – двох затримали
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення п’ятьом громадянам Росії за підозрою в ухиленні від санкцій.
Стверджується, що вони брали участь у схемі з незаконного отримання мільйонів барелів контрабандної нафти з Венесуели та військових технологій США.
Федеральна прокуратура в Брукліні звинуватила Юрія Орєхова та Світлану Кузургашеву в закупівлі “чутливих” військових технологій і технологій подвійного призначення у США і доставці їх російським компаніям, зокрема тим, які обслуговують оборонний сектор РФ.
У Міністерстві юстиції США повідомили, що їх також звинувачують у допомозі росіянам придбати товари, зокрема передові напівпровідники та мікропроцесори, які можуть бути використані у винищувачах, ракетних системах та інших військових технологіях.
Їм було висунуто звинувачення й за іншими пунктами: банківське шахрайство, відмивання грошей та змова з метою обману США.
Громадянам РФ Тимофію Телєгіну та Сергію Тулякову, які контролюють підсанкційні російські компанії, також висунуто кілька звинувачень, зокрема у змові щодо відмивання грошей і змові з метою обману США. Зазначається, що їхні компанії, перебуваючи під санкціями отримували частину поставок.
Мін’юст також звинуватив Орєхова та сина російського губернатора Артема Усса в контрабанді сотень мільйонів барелів нафти з Венесуели через підставну компанію, співвласниками якої вони були в Німеччині.
Нафту нібито відправляли клієнтам у Китаї та РФ через незаконні багатомільйонні угоди, укладені двома громадянами Венесуели, Хуаном Фернандо Серрано Понсе та Хуаном Карлосом Сото. Їм також висунуто звинувачення.
Прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс назвав сімох обвинувачених “пособниками злочинів олігархів”. Їм загрожує до 30 років ув’язнення, а США запросили екстрадицію Орєхова та Усса, яких заарештували в Німеччині та Італії відповідно.