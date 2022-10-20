Жовтень, 20 в 12:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив російські атаки по українських об’єктах з використанням бойових дронів.

Під час виступу у Бундестазі у четвер, 20 жовтня, канцлер заявив, що це військовий злочин, який не досягне своєї мети.

— Така тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну… Вона лише зміцнює рішучість та завзятість України та її партнерів, – наголосив він.

Він сказав, що російський ракетний терор це вчинок, здійснений з відчаю, так само як і мобілізація на війну росіян.

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Глава німецького уряду зазначив, що російський диктатор Володимир Путін тероризує Україну, а також неприховано та абсолютно безвідповідально погрожує всьому світу застосуванням ядерної зброї.

— Він хоче посіяти страх і розколоти єдність Заходу, але помиляється, вважаючи його слабким. Європа та міжнародні альянси сильніші, ніж будь-коли, і Путін не зможе досягти своїх військових цілей.

Putin irrt, wenn er glaubt erfolgreich zu sein, mit seinem Angriffskrieg und dem Einsatz von Hunger und Energie als Waffe. Er will Angst säen, Europa spalten und einschüchtern. Er erreicht das Gegenteil: Unser Land steht zusammen. Europa steht zusammen. #Regierungserklärung pic.twitter.com/RWXURg7z5H — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 20, 2022

Канцлер запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

18 жовтня очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що до кінця поточного року Україна отримає від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, антидронні системи та реактивні системи залпового вогню.