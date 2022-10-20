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Тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну – Шольц

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив російські атаки по українських об’єктах з використанням бойових дронів.

Під час виступу у Бундестазі у четвер, 20 жовтня, канцлер заявив, що це військовий злочин, який не досягне своєї мети.

— Така тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну… Вона лише зміцнює рішучість та завзятість України та її партнерів, – наголосив він.

Він сказав, що російський ракетний терор це вчинок, здійснений з відчаю, так само як і мобілізація на війну росіян.

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Глава німецького уряду зазначив, що російський диктатор Володимир Путін тероризує Україну, а також неприховано та абсолютно безвідповідально погрожує всьому світу застосуванням ядерної зброї.

— Він хоче посіяти страх і розколоти єдність Заходу, але помиляється, вважаючи його слабким. Європа та міжнародні альянси сильніші, ніж будь-коли, і Путін не зможе досягти своїх військових цілей.

Канцлер запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

18 жовтня очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що до кінця поточного року Україна отримає від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, антидронні системи та реактивні системи залпового вогню.

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Джерело: Deutsche Welle
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