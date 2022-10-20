У Парижі менеджер ресторану Le Cosy Montparnasse вигнав українок зі словами “Віва Путін”
У Парижі адміністратор одного із ресторанів вигнав українок із закладу зі словами “Віва Путін”.
Відео у Twitter опублікував віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.
За його словами, інцидент стався у паризькому ресторані Le Cosy Montparnasse.
З чого почався конфлікт, не повідомляється, але на відео менеджер ресторану жестами показує українкам вийти на вулицю і при цьому говорить слова: Віва Путін. Чоловік навіть поаплодував собі.
Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » ???? pic.twitter.com/KvmLpKbqhn
— Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022
Реакція у відповідь не змусила себе чекати: українці обвалили рейтинг ресторану.
Так, рейтинг в Google опустився до 2,3, а тисячі негативних відгуків написали за останню добу.
На Tripadvisor також залишили негативні відгуки про ресторан.
Раніше повідомлялося, що у Парижі росіяни побили двох українок. Українське посольство взяло справу на особливий контроль.
Фото: скриншот із відео