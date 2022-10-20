Жовтень, 20 в 10:49

У Парижі адміністратор одного із ресторанів вигнав українок із закладу зі словами “Віва Путін”.

Відео у Twitter опублікував віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.

За його словами, інцидент стався у паризькому ресторані Le Cosy Montparnasse.

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З чого почався конфлікт, не повідомляється, але на відео менеджер ресторану жестами показує українкам вийти на вулицю і при цьому говорить слова: Віва Путін. Чоловік навіть поаплодував собі.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » ???? pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Реакція у відповідь не змусила себе чекати: українці обвалили рейтинг ресторану.

Так, рейтинг в Google опустився до 2,3, а тисячі негативних відгуків написали за останню добу.

На Tripadvisor також залишили негативні відгуки про ресторан.

Раніше повідомлялося, що у Парижі росіяни побили двох українок. Українське посольство взяло справу на особливий контроль.

Фото: скриншот із відео