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У Парижі менеджер ресторану Le Cosy Montparnasse вигнав українок зі словами “Віва Путін”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Парижі менеджер ресторану Le Cosy Montparnasse вигнав українок зі словами “Віва Путін”

У Парижі адміністратор одного із ресторанів вигнав українок із закладу зі словами “Віва Путін”.

Відео у Twitter опублікував віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.

За його словами, інцидент стався у паризькому ресторані Le Cosy Montparnasse.

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З чого почався конфлікт, не повідомляється, але на відео менеджер ресторану жестами показує українкам вийти на вулицю і при цьому говорить слова: Віва Путін. Чоловік навіть поаплодував собі.

Реакція у відповідь не змусила себе чекати: українці обвалили рейтинг ресторану.

Так, рейтинг в Google опустився до 2,3, а тисячі негативних відгуків написали за останню добу.

На Tripadvisor також залишили негативні відгуки про ресторан.

Раніше повідомлялося, що у Парижі росіяни побили двох українок. Українське посольство взяло справу на особливий контроль.

Фото: скриншот із відео

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