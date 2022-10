В Ірані показали новий дрон-камікадзе Meraj-521, який зовні схожий з американським ударним безпілотником Switchblade 300.

Про це повідомляє іранська урядова агенція Tasnim.

Баражуючий боєприпас Meraj-521 продемонстрували під час військових навчань Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Безпілотник може бути оснащений трьома різними боєголовками: вагою 500 грамів, 700 грамів та 1000 грамів. Дрон має радіус дії до 5 км і може знаходитися у повітрі від п’яти до 15 хвилин.

Meraj-521 запускається з невеликих пускових установок, оператор керує дроном за допомогою спеціального планшета.

The new Meraj 521 short range loitering munition unveiled. 5km range, akin to Switchblade 300 & CH-901. Already apparently handed over to Saberin SOF units

I believe we’ve seen a triple launcher for this before a year or 2 ago pic.twitter.com/U5o2QrYBUQ

— Iran Defense|نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (@IranDefense) October 19, 2022