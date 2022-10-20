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В Ірані розробили новий дрон-камікадзе Meraj-521 – копія американського Switchblade 300

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Ірані розробили новий дрон-камікадзе Meraj-521 – копія американського Switchblade 300

В Ірані показали новий дрон-камікадзе Meraj-521, який зовні схожий з американським ударним безпілотником Switchblade 300.

Про це повідомляє іранська урядова агенція Tasnim.

Баражуючий боєприпас Meraj-521 продемонстрували під час військових навчань Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

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Безпілотник може бути оснащений трьома різними боєголовками: вагою 500 грамів, 700 грамів та 1000 грамів. Дрон має радіус дії до 5 км і може знаходитися у повітрі від п’яти до 15 хвилин.

Meraj-521 запускається з невеликих пускових установок, оператор керує дроном за допомогою спеціального планшета.

Першими новий безпілотник-камікадзе мають отримати іранські спецпризначенці Saberin.

Іранський дрон Meraj-521 нагадує американський баражуючий боєприпас Switchblade 300 компанії AeroVironment.

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Switchblade 300 має таку ж систему запуску, проте може летіти на відстань до 10 кілометрів.

Switchblade 300 здатний нести вибухівку, еквівалентну 40-мм гранаті. Цього достатньо для знищення легкої броньованої техніки та особового складу.

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Фото: Tasnim News Agency

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