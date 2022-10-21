У Білому домі обговорюють перевірку компаній Маска щодо ризиків нацбезпеці – Bloomberg

Жовтень, 21 в 13:19

Адміністрація президента США Джо Байдена почала обговорювати, чи варто владі дозволити органам нацбезпеки перевірити деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникової мережі Starlink, якою керує його компанія SpaceX.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Американські чиновники відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникових послуг Starlink в Україну, а також те, що бізнесмен займає більш дружню позицію до Росії після серії твітів, у яких викладені мирні пропозиції, вигідні диктатору РФ Володимиру Путіну.

Зараз дивляться

Влада також стурбована планами Маска купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів.

Агенство наголосило, що обговорення цього питання наразі на ранній стадії. Представники уряду США та розвідслужби зважують, які інструменти, якщо такі є, дозволять федеральному уряду перевірити підприємства Маска.

Розглядається варіант, що угоди та операції Маска перевірить Комітет із іноземних інвестицій у США.

Напередодні Ілон Маск розповів, скільки витрачає на підтримку роботи Starlink в Україні. За його словами, на супутниковий зв’язок для нашої країни витрачається близько $20 млн на місяць, що за нинішнім курсом близько 730 млн грн.

На початку жовтня Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Крим, бо переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після публікації Маска жорстко розкритикували у соцмережах. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через критику Маск повідомив, що відмовляється фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати їх замість нього. 15 жовтня Маск погодився продовжити фінансування супутників Starlink в Україні.