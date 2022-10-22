Для тиску на ЄС: РФ може спровокувати нову хвилю сирійських біженців через Калінінград

Жовтень, 22 в 19:51

Країна-агресор Російська-Федерація, найімовірніше, має наміри перекинути біженців з Сирії до кордонів держав-членів Європейського Союзу через Калінінград.

За даними видання Bild, фахівці звернули увагу на той факт, що РФ перевела аеропорт Калінінграда з 1 жовтня до режиму Open Skies. Це свідчить про те, що він відкритий для будь-яких рейсів зі всіх країн.

Зважаючи на те, що рейси до Калінінграда організовують лише авіакомпанії лояльних до РФ країн, зокрема, Сирія, Білорусь та Туреччина, то це може свідчити про збільшення сирійських рейсів.

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Аналітик польського аналітичного центру Strategy & Future Марек Буджич зазначив, що РФ може спробувати тиснути на ЄС новою хвилею мігрантів. На його думку, це може стати серйозним випробуванням для Євросоюзу через велику кількість розселення вже прийнятих переселенців з України.

Експерт переконаний, що Росія намагається збільшити потік біженців до ЄС за допомогою ракетного терору проти енергетичної інфраструктури України.