Шмигаль закликає Німеччину швидше надати Україні додаткові боєприпаси для систем ППО

Жовтень, 22 в 18:02

Україні потрібні додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони з Німеччини. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає ФРН надати їх найближчими днями.

За словами прем’єра, німецька система ППО IRIS-T вже активно використовується на фронті. Завдяки їй вдалося врятувати велику кількість життів, проте ЗСУ потрібно поповнити запаси боєприпасів. Шмигаль зазначив, що це питання декількох днів.

Ракетні атаки російської армії на території України спрямовані на створення гуманітарної катастрофи та провокування нової хвилі вимушених мігрантів, вважає Шмигаль.

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– Якщо в Україні не буде електрики, опалення чи води, це може призвести до запланованої гуманітарної катастрофи, якої Європа не бачила з часів Другої світової війни. Стає холодно, і людям це потрібно, щоб вижити, – переконаний він.

Саме тому необхідно якомога швидше передати Україні мобільне обладнання для створення електроенергії та тепла, а також очищення води, закликає прем’єр-міністр.