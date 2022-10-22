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Вивели під руки: ексглаву Китаю Ху Цзіньтао вигнали зі з’їзду Компартії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ху Цзіньтао вигнали зі з'їзду Компартії у Китаї
Фото: Getty Images

Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао несподівно вивели під руки із церемонії закриття з’їзду Комуністичної партії, яка пройшла у суботу, 22 жовтня.

79-річний чиновник сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один зі співробітників, що обслуговують захід.

Спочатку Ху Цзіньтао не хотів залишати своє місце, але його силоміць підняли, взявши за руку.

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За словами кореспондентів, після того, як ексглава Китаю піднявся із крісла у президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.

Після короткої розмови Ху Цзіньтао, все ж таки, пішов, шляхом сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем’єр-міністра Лі Кецяна — обидва кивнули, але зміст їхньої розмови залишається таємницею. Вихід Ху Цзіньтао офіційно не пояснили.

Журналісти CNN звернули увагу, що Сі Цзінпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао.

Нагадаємо, що Ху Цзіньтао був головою Китайської народної республіки з 2003 до 2013 року.

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Джерело: CNN
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