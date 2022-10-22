Ху Цзіньтао вигнали зі з'їзду Компартії у Китаї

Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао несподівно вивели під руки із церемонії закриття з’їзду Комуністичної партії, яка пройшла у суботу, 22 жовтня.

79-річний чиновник сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один зі співробітників, що обслуговують захід.

Спочатку Ху Цзіньтао не хотів залишати своє місце, але його силоміць підняли, взявши за руку.

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За словами кореспондентів, після того, як ексглава Китаю піднявся із крісла у президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.

Після короткої розмови Ху Цзіньтао, все ж таки, пішов, шляхом сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем’єр-міністра Лі Кецяна — обидва кивнули, але зміст їхньої розмови залишається таємницею. Вихід Ху Цзіньтао офіційно не пояснили.

Журналісти CNN звернули увагу, що Сі Цзінпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао.

Нагадаємо, що Ху Цзіньтао був головою Китайської народної республіки з 2003 до 2013 року.