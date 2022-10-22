З’їзд Компартії Китаю затвердив одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна

Жовтень, 22 в 14:53

Під час з’їзду Комуністичної партії Китаю затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. Його обрали очільником Компартії Китаю на третій п’ятирічний термін.

Тижневий з’їзд Компартії завершився відкриттям нового Центрального комітету – центрального керівництва партії з 200 членів, який обере новий список вищих лідерів у неділю, 23 жовтня.

Прем’єр Держради КНР Лі Кецян та очільник Китайської народної політичної узгоджувальної ради Ван Ян, якв не мають тісних зв’язків із Сі Цзіньпіном, не включені до нового Центрального комітету, тобто вони залишили вищий керівний орган Китаю та підуть у відставку.

Зараз дивляться

Багато хто очікує, що призначення Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії ще на п’ять років відкриє шлях для потенційного довічного правління, вважають іноземні журналісти. У 69 років він перевищив неофіційний вік виходу на пенсію в 68 років для вищих лідерів партії.

67-річні Лі Кецян та Ван Ян мають право служити ще п’ять років у вищому постійному комітеті Політбюро партії відповідно до норм виходу на пенсію. Натомість вони достроково йдуть з верхівки партійної влади.

Лі Кецян, другий за рейтингом лідер Китаю, має піти у відставку в березні з посади прем’єр-міністра відповідно до конституції країни, яка дозволяє працювати на цій посаді лише два терміни. Ван Ян, який очолює Народну політичну консультативну раду Китаю, раніше вважався потенційним наступником Лі Кецяна.