Байден планує балотуватися в президенти США на другий термін

Жовтень, 23 в 9:22

Президент США Джо Байден заявив про наміри у 2024 році знову балотуватися, хоча офіційно ще не оголосив про це.

– Я не ухвалив цього рішення офіційно, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І я маю час, щоб ухвалити це рішення, – сказав американський лідер в інтерв’ю MSNBC.

За його словами, досі він цього не зробив, оскільки після офіційного оголошення набуде чинності ціла низка правил, які, зокрема, зобов’язують його поводитися як кандидат.

Президент США наголосив, що перша леді Джилл Байден підтримує його наміри.

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Раніше західні ЗМІ писали, що Джо Байден, ймовірно, офіційно оголосить про балотування на виборах президента США за кілька місяців після проміжних виборів до Конгресу.

Джерело: MSNBC