Через удари РФ по Україні Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії – міністр
Починаючи з 24 жовтня Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії, зокрема й через атаки Росії об’єктів енергетичної інфраструктури України.
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.
– Із завтрашнього дня через атаки Росії на енергосистему України та скорочення обсягів поставок газу Газпромом у нашій країні виникне дефіцит електроенергії. Комерційні контракти, підписані SA Energocom, не покривають всього споживання з 07.00 до 23.00, – зазначив він.
Спину закликав мешканців Молдови економити електроенергію для того, щоб не було потреби вводити примусові відключення.
– Звернення до підприємців та ділового середовища: відключіть рекламне чи декоративне освітлення, змініть час виробництва, по можливості використовуйте індивідуальні генератори, – каже міністр.
За його словами, уряд Молдови 24 жовтня планує вжити заходів щодо економії електроенергії.