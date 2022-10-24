Через удари РФ по Україні Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії – міністр

Жовтень, 23 в 21:31

Починаючи з 24 жовтня Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії, зокрема й через атаки Росії об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

– Із завтрашнього дня через атаки Росії на енергосистему України та скорочення обсягів поставок газу Газпромом у нашій країні виникне дефіцит електроенергії. Комерційні контракти, підписані SA Energocom, не покривають всього споживання з 07.00 до 23.00, – зазначив він.

Спину закликав мешканців Молдови економити електроенергію для того, щоб не було потреби вводити примусові відключення.

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– Звернення до підприємців та ділового середовища: відключіть рекламне чи декоративне освітлення, змініть час виробництва, по можливості використовуйте індивідуальні генератори, – каже міністр.

За його словами, уряд Молдови 24 жовтня планує вжити заходів щодо економії електроенергії.