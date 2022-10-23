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Джонсон та Сунак провели переговори на тлі майбутніх виборів прем’єр-міністра – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ріші Сунак, Борис Джонсон
Фото: Depositphotos, Офіс президента

Експрем’єр Британії Борис Джонсон та ексканцлер Казначейства Ріші Сунак провели переговори.

За даними ЗМІ, розмова політиків була зосереджена на потенційному спільному списку під час виборів, проте деталі не розкриваються.

Переговори Джонсона та Сунака відбулися на тлі відставки з посади прем’єра Ліз Трасс та майбутніх виборів нового лідера Консервативної партії, який обійме посаду прем’єра.

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За підрахунками BBC, Сунак поки лідирує у гонці, заручившись підтримкою 128 консерваторів-парламентаріїв.

Водночас Джонсон перебуває на другому місці з підтримкою 53 консерваторів. Однак його команда стверджує, що він отримає підтримку 100 – мінімальної кількості, яка необхідна для участі у перегонах. Прихильники Сунака у цьому сумніваються.

Однак ВВС відома думка лише 204 з 357 членів парламенту від Консервативної партії. Багато хто з них ще має оголосити свою позицію.

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Джерело: BBC
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