Формується тіньовий флот для перевезення російської нафти – Bloomberg

Жовтень, 23 в 8:49

В очікуванні введення заборони ЄС на експорт російської нафти з 5 грудня “для обслуговування інтересів Москви створюється величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками”, пише агентство Bloomberg.

– Якщо подивитися, скільки суден було продано за останні шість місяців невідомими покупцями, стає зрозуміло, що для їх перевезення створюється флот, – стверджує Крістіан Інгерслев, головний виконавчий директор Maersk Tankers у Копенгагені, що управляє флотом зі 170 кораблів.

За оцінками суднового брокера Braemar, для перевезення 4 млн барелів російської нафти на Далекому Сході закуплено ще 240 суден – 102 афрамакси, 58 суецмаксів та 80 дуже великих танкерів, які ще торік перевозили іранську та венесуельську нафту.

Керівник відділу досліджень Braemar Ануп Сінгх каже, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросла торгівля танкерами невідомими компаніями у Дубаї, Гонконгу, Сінгапурні та Кіпрі.

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За його словами, більшість цих суден старі і потраплять у тіньовий флот, водночас деякі танкери постачає російський судновласник ПАТ Совкомфлот.

Експерти Bloomberg також прогнозують сплеск перевалки вантажів з одного танкера на інший, що пов’язують як з ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на великі танкери для далеких рейсів.

– У той час, як судна часто вирушали прямо до європейських покупців, Азія, особливо Китай та Індія, безперечно, стануть основними напрямками після 5 грудня, – зауважує агентство.

США, країни G7 та Євроcоюз запровадили з 5 грудня заборону на транспортування російської сирої нафти морським шляхом.