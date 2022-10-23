Ізраїль вдарив у місце збирання іранських дронів поблизу військового аеропорту в Сирії

Жовтень, 23 в 17:37

Військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовували для створення дронів-камікадзе іранського виробництва в районі аеропорту Дімас у Сирії, знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR). У повідомленні йдеться, що радар і злітно-посадкова смуга в районі аеропорту були обстріляні 21 жовтня.

За даними обсерваторії, декілька партій зброї, боєприпасів і частин для виробництва дронів почали надходити до аеропорту Дімас у січні 2022 року.

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Варто зазначити, що останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики майже повністю контролювали цей військовий аеропорт.

У суботу, 22 жовтня, з’явилися повідомлення про удар по аеропорту у російських пропагандистських виданнях. У Кремлі заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару крилатими ракетами та керованими бомбами по аеропорту Дімас, вразивши радіолокаційну станцію YLC-6M сирійських сил і злітно-посадкову смугу.