Жовтень, 24 в 12:54

Іранський генерал, начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Хоссейн Багері відреагував на санкції Європейського Союзу.

Як інформує видання The Guardian, Багері став одним із трьох іранських високопоставлених військових, проти яких нещодавно запровадили санкції Велика Британія та Євросоюз.

Причиною обмежувальних заходів є використання іранських дронів-камікадзе Shahed-136 для атак на територію України. Іран передав ці дрони країні-агресору Росії.

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Коментуючи санкції, генерал-майор Багері запропонував Євросоюзу “закупити вугілля” для своїх громадян, щоб зігріти їхні будинки цієї зими на тлі зростання цін на енергоносії. Подорожчання енергоресурсів спровокувала повномасштабна війна РФ проти України. До того ж Кремль штучно провокує енергетичну кризу, обмежуючи постачання газу до Європи.

– Їм дозволено виявити та конфіскувати все майно та активи генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багері в банках по всьому світу і використовувати їх для купівлі вугілля для європейських громадян. Попереду важка зима, – заявив іранський генерал.

Багері також назвав санкції Євросоюзу “помилкою”, подібною до тих, “яких припустилися США”, коли запровадили проти нього обмежувальні заходи в 2019 році.

Як відомо, протягом останніх тижнів РФ неодноразово здійснювала масовані атаки на територію України, використовуючи іранські дрони-камікадзе. Під прицілом агресора, зокрема, були об’єкти енергетичної інфраструктури.

Минулого тижня Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання Росії дронів. Євросоюз вирішив заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї організації, відповідальних за поставки безпілотників.

Під санкції потрапили генерал-майор Мохаммад Багері, генерал Ходжатола Гореїші, який відповідає за поставки в міноборони Ірану, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та компанія-виробник безпілотників Shahed Aviation Industries.

Аналогічні санкції запровадила і Велика Британія.