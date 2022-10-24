КНДР та Південна Корея обмінялись попереджувальним вогнем

Жовтень, 24 в 7:06

Північна Корея та Південна Корея обмінялись попереджувальним вогнем на морському кордоні.

Військові Південної Кореї заявили, що зробили близько 20 попереджувальних пострілів після того, як торговельний корабель Північної Кореї перетнув Північну обмежувальну лінію в Жовтому морі, що фактично є морським кордоном.

Після цього судно КНДР відступило на північ.

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Невдовзі після оголошення північнокорейські військові заявили, що військовий корабель Південної Кореї порушив західний морський кордон, тому випустили 10 артилерійських снарядів із реактивних систем залпового вогню.

У Південній Кореї наголосили, що кілька їхніх військово-морських кораблів, зокрема фрегат, були розміщені в районі поблизу кордону, але обмежувальну лінію не перетинали.

Обмін попереджувальним вогнем між Північною Кореєю та Південною Кореєю стався на тлі підвищеної напруженості на півострові через постійні провокації з боку КНДР, включно із серією випробувань балістичних ракет та пострілів з артилерії.

Джерело: Yonhap