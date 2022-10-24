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Борис Джонсон відмовився від участі у перегонах за посаду лідера консерваторів, проклавши Ріші Сунаку відкритий шлях для того, щоб стати прем’єр-міністром. Ріші Сунак раніше обіймав посаду канцлера скарбниці (міністра фінансів) Великої Британії.

Високопосадовці Консервативної партії попередили, що повернення Бориса Джонсона на посаду прем’єра призведе до хаосу. Та й сам Джонсон визнав, що має недостатню підтримку депутатів, щоб очолити єдину партію.

Раніше Джонсон заявив, що заручився підтримкою 102 колег, але лише близько 60 публічно підтвердили його підтримку.

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Пізніше Сунак написав у Twitter, що Велика Британія вдячна Джонсону за Brexit та боротьбу з коронавірусом, а також за боротьбу з Володимиром Путіним через війну в Україні.

– Хоча він вирішив більше не балотуватися на посаду прем’єр-міністра, я щиро сподіваюся, що він продовжить робити свій внесок у суспільне життя своєї країни і за кордоном, – зазначив Сунак.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out. He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine. We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Сунак, який зайняв влітку друге місце в перегонах проти Ліз Трасс, за вихідні отримав безліч прихильників, починаючи від правих, таких як Кемі Баденок і Суелла Брейверман, і закінчуючи більш центристськими фігурами, такими як Джеремі Гант, міністр фінансів, і Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ.

Очікується, що у понеділок вранці Сунак зможе підібрати під себе ще більше депутатів-консерваторів.

Сунак має підтвердити голосами свої кандидатури до 14:00 понеділка.

Хто такий Ріші Сунак?

Батьки Сунака приїхали до Великої Британії зі Східної Африки. Обидвоє – індійського походження. Сам він народився вже в Саутгемптоні 1980 року.

Батько Сунака був сімейним лікарем NHS (національної служби здоров’я), а мама володіла власною аптекою.

Вперше до британського парламенту Ріші Сунака обрали у 2015 році й переобирали у 2017 та 2019 роках.

– Мені пощастило зробити успішну кар’єру у бізнесі. Я став співзасновником великої інвестиційної фірми, яка працює з компаніями від Силіконової долини до Бангалору. Потім я використав цей досвід, щоб допомогти невеликим та заповзятливим британським компаніям успішно розвиватися. Від роботи в крихітній аптеці моєї мами до мого досвіду створення великого бізнесу, я на власні очі бачив, як політики мають підтримувати вільне підприємництво та інновації, щоб забезпечити наше майбутнє процвітання, – розповідає Ріші Сунак.

Кандидат на посаду прем’єра навчався у Вінчестерському коледжі, Оксфордському університеті та Стенфордському університеті.

Він встиг побувати директором школи, членом правління великого молодіжного клубу, присвячував свій час освітнім програмам.

У липні 2019 року Ріші Сунака призначили головним секретарем Мінфіну Великої Британії. У лютому 2020 року став міністром фінансів і обіймав цю посаду до липня 2022 року.

У вільний час Сунак займається спортом, грає у крикет, футбол та дивиться фільми.

Як писало видання Times, Ріші Сунак став мультимільйонером у свої 25, коли працював у хедж-фонді, який заробив майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів після зухвалої біржової ставки.