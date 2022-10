Борис Джонсон відмовився від участі у перегонах за посаду лідера консерваторів, проклавши Ріші Сунаку відкритий шлях для того, щоб стати прем’єр-міністром. Ріші Сунак раніше обіймав посаду канцлера скарбниці (міністра фінансів) Великої Британії.

Високопосадовці Консервативної партії попередили, що повернення Бориса Джонсона на посаду прем’єра призведе до хаосу. Та й сам Джонсон визнав, що має недостатню підтримку депутатів, щоб очолити єдину партію.

Раніше Джонсон заявив, що заручився підтримкою 102 колег, але лише близько 60 публічно підтвердили його підтримку.

Пізніше Сунак написав у Twitter, що Велика Британія вдячна Джонсону за Brexit та боротьбу з коронавірусом, а також за боротьбу з Володимиром Путіним через війну в Україні.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022