Зараз не час, Борисе! Преса про рішення Джонсона та вибори у Британії

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон вирішив вийти з виборчих перегонів за лідерство у Консервативній партії та крісло прем’єр-міністра. Про рішення стало відомо пізно ввечері у неділю, 23 жовтня.

Відмова Джонсона виводить в одноосібні лідери перегонів ексміністра фінансів Ріші Сунака.

Британські газети акцентують увагу на повороті у боротьбі за лідерство торі, а Факти ICTV зібрали короткий огляд преси про останні події у Сполученому Королівстві.

Газета пише, що “колишній прем’єр-міністр боровся за підтримку” і що його “відмова робить Сунака фаворитом у боротьбі за місце на Даунінг-стріт, 10”.

Газета зазначає, що Джонсон “викинув рушник через побоювання, що він може виграти корону торі, але не зможе сформувати уряд із розгніваними депутатами”.

Редакційна стаття газети звертається до колишнього прем’єр-міністра: Зараз не час, Борисе.

On tomorrow’s front page: Boris Johnson dramatically pulls out of PM race clearing way for Rishi Sunak v Penny Mordaunt contest for No10https://t.co/INRWuRBvmU pic.twitter.com/Ow7h8fl6ox

— The Sun (@TheSun) October 23, 2022