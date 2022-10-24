Зараз не час, Борисе! Преса про рішення Джонсона та вибори у Британії

Жовтень, 24 в 13:15

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон вирішив вийти з виборчих перегонів за лідерство у Консервативній партії та крісло прем’єр-міністра. Про рішення стало відомо пізно ввечері у неділю, 23 жовтня.

Відмова Джонсона виводить в одноосібні лідери перегонів ексміністра фінансів Ріші Сунака.

Британські газети акцентують увагу на повороті у боротьбі за лідерство торі, а Факти ICTV зібрали короткий огляд преси про останні події у Сполученому Королівстві.

Зараз дивляться

The Guardian

Не найкращий час: Джонсон вийшов з перегонів за лідерство торі.

Газета пише, що “колишній прем’єр-міністр боровся за підтримку” і що його “відмова робить Сунака фаворитом у боротьбі за місце на Даунінг-стріт, 10”.

The Sun

Bojo: Ні.

Газета зазначає, що Джонсон “викинув рушник через побоювання, що він може виграти корону торі, але не зможе сформувати уряд із розгніваними депутатами”.

Редакційна стаття газети звертається до колишнього прем’єр-міністра: Зараз не час, Борисе.

On tomorrow’s front page: Boris Johnson dramatically pulls out of PM race clearing way for Rishi Sunak v Penny Mordaunt contest for No10https://t.co/INRWuRBvmU pic.twitter.com/Ow7h8fl6ox — The Sun (@TheSun) October 23, 2022

Daily Mail

Ріші займає №10 після відмови Бориса

Видання пише, що “експрем’єр-міністр наполягав, що він мав прихильників, щоб приєднатися до перегонів та виграти голосування серед членів партії. Але він сказав, що це було б просто неправильно”.

— Заради блага партії та країни Джонсон відмовився від своєї мрії. Це жест мудрості, честі та політичної прозорливості. Його час ще прийде, – пише газета.

Daily Record

Торі роблять з перегонів фарс

Під гаслом Лідерська гонка занурюється в хаос газета пише, що Борис Джонсон був змушений відкликати свою заявку на лідерство торі… лише через кілька годин після того, як вихвалявся тим, що має достатню підтримку, щоб балотуватися.

Газета називає це “принизливим розворотом”.

The Times

Сунак став №10, оскільки Джонсон залишає перегони

Газета пише, що експрем’єр Джонсон звинувачує у своєму виході з перегонів відсутність єдності серед кандидатів.

Зазначається, що Джонсон звинуватив Сунака і Мордонт в “нездатності об’єднатися в національних інтересах після того, як вони відхилили його спроби укласти угоду”.

Повідомлялося, що Джонсон зустрівся з Сунаком і Мордонтом на вихідних, закликаючи їх відмовитися від участі.

23 жовтня Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку у четвер, 20 жовтня, після всього шести тижнів перебування на посаді. Факти ICTV розповідали, що стало причиною відставки Трасс.