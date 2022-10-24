Згадав Трасс та пообіцяв служити скромно: Ріші Сунак виголосив промову як лідер торі

Жовтень, 24 в 19:57

Після перемоги у перегонах за лідерство серед консерваторів та посаду прем’єр-міністра Ріші Сунак виступив з короткою заявою.

У ній він віддав належне своїй попередниці Ліз Трасс, і сказав, що країна зіткнулася з “глибоким економічним викликом”.

— Я хотів би віддати належне Ліз Трасс за її самовіддану службу країні. Вона з гідністю та витонченістю пройшла через час великих змін і за надзвичайно складних обставин як вдома, так і за кордоном. Для мене велика честь заручитися підтримкою моїх колег-парламентаріїв та бути обраним лідером Консервативної та Юніоністської партії, – сказав він.

Сунак назвав найбільшим привілеєм у житті служити партії партії, яку любить, та віддячити країні, якій “багато завдячує”.

Зараз дивляться

— Сполучене Королівство — чудова країна. Але безсумнівно, ми стикаємося з серйозними економічними проблемами. Нам зараз потрібні стабільність і єдність, і я зроблю своїм першочерговим завданням об’єднати нашу партію та країну.

Він наголосив, що це єдиний спосіб, щоб подолати сьогоднішні виклики. Сунак пообіцяв “служити сумлінно та скромно”, і додав, що працюватиме день у день, щоб “досягти успіху для британського народу”.

24 жовтня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії та згодом прем’єр-міністром Великої Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. У свої 42 роки Сунак стане наймолодшим прем’єр-міністром Британії за понад 200 років.

Про його перемогу повідомив голова комітету Консервативної партії 1922 року сер Грем Брейді.

За кілька хвилин до того одна з претенденток на лідерство торі Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру та висловила підтримку Сунаку. На день раніше свою кандидатуру зняв експрем’єр Борис Джонсон.