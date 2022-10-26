Жовтень, 25 в 21:00

Влада Грузії вирішила продовжити програму допомоги українським біженцям ще на пів року.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу після засідання уряду міністр охорони здоров’я країни Зураб Азарашвілі.

– Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня – Агентство у справах переселенців. Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою, – зазначив він.

Азарашвілі уточнив, що влада Грузії допомагає українським родинам із щомісячною орендною платою, надає соцдопомогу.

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– Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців, – наголосив міністр.

За його словами, сьогодні в Грузії 500 родин із України отримують допомогу для оплати оренди житла в розмірі 300 ларі на сім’ю (трохи більше $100). А понад 1 050 осіб щомісяця отримують соціальну допомогу в сумі 45 ларі на людину.

Загалом з липня грузинський уряд профінансував соцдопомогу та оренду квартир для українських біженців на приблизно 1 млн 800 тис. ларі. Зокрема, на тимчасове житло для українців, які виїхали до Грузії, тікаючи від війни, було витрачено до 200 тис. ларі.

Ще до 800 тис. ларі було виділено на медичні послуги для біженців у лікарнях Грузії.

Згідно з даними посольства України, з 24 лютого, тобто з початку повномасштабної війни, на території Грузії перебувають 25 990 українців, з яких 6 980 – діти.

Влітку грузинський уряд оголосив, що припиняє програму безкоштовного розселення біженців. Натомість їм пообіцяли надавати по 300 ларі на родину та 45 ларі на людину.

Як інформують грузинські ЗМІ, таку допомогу отримала лише п’ята частина українських біженців. На початок жовтня грошову допомогу на оренду житла отримали 2 745 сімей з України (5 361 особа).

Джерело: Новини-Грузія