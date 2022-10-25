Хвалив Джонсона та попередив про “важкі рішення” – перша промова Сунака як прем’єра

Жовтень, 25 в 15:17

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив з першою промовою як глава уряду. Це сталося на Даунінг-стріт після аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці.

Сунак сказав, що за основу на порядок денний свого уряду він поставить “економічну стабільність і впевненість”, але визнав, що “попереду будуть важкі рішення”.

— Зараз наша країна переживає глибоку економічну кризу. Наслідки Covid все ще відчутні. Війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки та ланцюжки поставок у всьому світі, – сказав він.

Новий прем’єр віддав належне своїй попередниці Ліз Трасс. Він заявив, що вона з ентузіазмом намагалася внести зміни, але “були допущені деякі помилки”. Він додав, що його було обрано лідером консерваторів та прем’єром, щоб їх виправити.

Зараз дивляться

— І ця робота починається негайно. Я поставлю економічну стабільність і впевненість за основу порядку денного цього уряду. Це означатиме важкі рішення.

Він сказав, що “не залишить наступне покоління з боргами, які необхідно погасити”. Сунак підкреслив, що завжди буде вдячний Борису Джонсону “за його неймовірні досягнення на посаді прем’єр-міністра”.

Сунак також оголосив важливі питання, які стоятимуть перед його урядом:

сильніша система охорони здоров’я, кращі школи, безпечніші вулиці, контроль кордонів, захист навколишнього середовища, підтримка збройних сил, підвищення рівня життя та розбудова економіки, будівництво.

25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем’єр-міністром після аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці.

24 жовтня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром Великої Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак.