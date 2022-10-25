Жовтень, 25 в 19:29

Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну до перемоги в повномасштабній війні, оскільки на кону – демократія в усьому світі.

Про це заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час виступу на першому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.

Вона нагадала, що повномасштабна війна проти України триває вже вісім місяців, і протягом цього часу РФ не припиняла чинити воєнні злочини.

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– Путін запустив кампанію терору: ми бачимо удари по цивільних об’єктах, по містах, які покликані залякати український народ. Ми засуджуємо ці дії, – зазначила Пелосі.

Вона додала, що Кремль зараз намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру, щоб позбавити українців світла та води. Крім того, РФ використовує як “зброю війни” зґвалтування та викрадення цивільних, зокрема дітей.

– Це виходить за межі правил і звичаїв ведення війни. Путін проводить ескалацію війни, яку він розпочав і яку він програє, – заявила спікерка Палати представників.

У зв’язку з цим Пелосі запевнила в подальшій підтримці України та українців, яку пообіцяли надавати країни цивілізованого світу.

– Ми визнаємо його (українського народу, – Ред.) сміливість у Криму та в інших містах, які Путін спробував анексувати. Ми будемо надавати підтримку до перемоги… Ми тут разом, щоб задовольнити потреби України для досягнення перемоги, – наголосила Пелосі.

Вона звернула увагу на те, що з наближенням зимового періоду ситуація в Україні може ще більше загостритися. Водночас спікерка повідомила, що може виступити з меседжем повної підтримки з боку США.

Вона нагадала, що Конгрес голосував за виділення Україні гуманітарної та безпекової допомоги. За її словами, США відреагують на потребу нашої держави в додаткових системах озброєння.

– Це ключовий пріоритет – забезпечити, щоб США реагували на конкретні потреби і запити України на додаткові системи озброєнь, в тому числі РСЗВ, – запевнила Пелосі.

Вона додала, що американський Конгрес працює над запровадженням санкцій проти РФ, зокрема в енергетичній та торговельній сферах, щоб притягнути агресора до відповідальності. І в цьому питанні є двопартійна підтримка конгресменів.

– Ми робимо це у двопартійному форматі, бо це необхідно, оскільки на кону сама демократія. Український народ б’ється за власну демократію, і водночас він б’ється за демократію в усьому світі. Як сказав президент Байден, ми будемо підтримувати вас і надалі, – заявила Пелосі.

Коментуючи ситуацію в Криму, вона заявила, що потрібно покласти край його окупації, оскільки півострів є частиною України.

Джерело: YouTube-канал Кримської платформи