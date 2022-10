Новим прем’єр-міністром Великої Британії став 42-річний Ріші Сунак. Він офіційно обійняв посаду після аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці у вівторок, 25 жовтня.

За протоколом, спершу король прийняв відставку Ліз Трасс, а потім зустрівся із Сунаком та попросив його сформувати уряд.

У своїй промові як прем’єр-міністр Сунак сказав, що за основу на порядок денний свого уряду він поставить “економічну стабільність і впевненість”, але визнав, що “попереду будуть важкі рішення”.

Про перемогу Сунака у перегонах за лідерство консерваторів та крісло прем’єра стало відомо напередодні, 24 жовтня. За кілька хвилин до оголошення результатів про свій вихід з боротьби заявила Пенні Мордонт.

Тоді голова комітету Консервативної партії 1922 року сер Грем Брейді офіційно оголосив про те, що Сунак стане новим лідером Консервативної партії та очолить уряд.

За останні 200 років Сунак став наймолодшим прем’єр-міністром в історії Британії.

Батьки Сунака приїхали до Великої Британії зі Східної Африки. Обидвоє – індійського походження. Сам він народився вже в Саутгемптоні 1980 року.

Батько Сунака був сімейним лікарем NHS (національної служби здоров’я), а мама володіла власною аптекою.

Вперше до британського парламенту Ріші Сунака обрали у 2015 році й переобирали у 2017 та 2019 роках.

Кандидат на посаду прем’єра навчався у Вінчестерському коледжі, Оксфордському університеті та Стенфордському університеті.

Він встиг побувати директором школи, членом правління великого молодіжного клубу, присвячував свій час освітнім програмам.

У липні 2019 року Ріші Сунака призначили головним секретарем Мінфіну Великої Британії. У лютому 2020 року став міністром фінансів і обіймав цю посаду до липня 2022 року.

У вільний час Сунак займається спортом, грає у крикет, футбол та дивиться фільми.

Як писало видання Times, Ріші Сунак став мультимільйонером у свої 25, коли працював у хедж-фонді, який заробив майже 100 млн фунтів стерлінгів після зухвалої біржової ставки.

Сунак одружений на доньці одного із найвідоміших і найбагатших бізнесменів Індії Нараяни Мурті – Акшаті Мурті. Її батька називають Біллом Гейтсом Індії.

Попри великі статки її родини, Мурті має скромніше походження. В опублікованих мемуарах її батька, він згадав, як почув новину про її народження в Хублі в квітні 1980 року від колеги, оскільки сім’я не могла дозволити собі телефон.

Коли їй було кілька місяців, Мурті відправили жити до бабусі та дідуся, оскільки її мати Судха Мурті та батько робили кар’єру в Мумбаї. Через рік батько Мурті став співзасновником компанії Infosys, яка надає ІТ-послуги , що зробило його одним із найбагатших людей Індії.

Акшата Мурті вивчала економіку та французьку мову в приватному коледжі Клермонт МакКенна в Каліфорнії. Потім Мурті отримала диплом коледжу моди та почала працювати в Deloitte і Unilever, здобувши ступінь магістра в Стенфордському університеті. Під час навчання вона зустріла Сунака, за якого вийшла заміж у 2009 році. У подружжя є дві доньки.

Alongside his wife, Akshata Murty, they were named the 222nd wealthiest people in the UK in 2022. pic.twitter.com/oeNhxkkC3O

— RSVP Magazine (@RSVPMagazine) October 25, 2022