Ми повинні підтримувати Україну. Вона має перемогти – Трасс у прощальній промові

Жовтень, 25 в 12:54

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виголосила прощальну промову на своїй посаді перед відставкою.

Перед журналістами, що зібралися на Даунінг-стріт, Трасс сказала, що бути прем’єр-міністром було “великою честю”.

Вона заявила, що її уряд “діяв терміново і рішуче на боці працьовитих сімей і бізнесу”.

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— За період перебування на посаді прем’єр-міністра я як ніколи переконана, що нам потрібно бути сміливими, — сказала Трасс.

За її словами, Велика Британія “не може дозволити собі бути країною з низьким рівнем розвитку” і що “потрібно скористатися свободами Brexit”.

Трасс наголосила на підтримці України і додала, що країна має й надалі підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

— Демократичні країни повинні бути в змозі бути корисними для власного народу. Ми повинні мати можливість випередити автократичні режими. Зараз, як ніколи, ми повинні підтримувати Україну. Україна має перемогти, і ми повинні продовжувати зміцнювати оборону нашої країни, – сказала вона.

Свою промову вона завершила словами: Я вірю в британський народ і знаю, що попереду світліші дні.

Після цього Трасс вирушила на аудієнцію до короля Чарльза III, який прийме її відставку. Потім відбудеться зустріч монарха з новим главою уряду Ріші Сунаком.

Під час зустрічі з королем нового міністра попросять сформувати уряд.

24 жовтня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії та згодом прем’єр-міністром Великої Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. У свої 42 роки Сунак стане наймолодшим прем’єр-міністром Британії за понад 200 років.