Жовтень, 25 в 23:45

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог має намір надати владі США докази використання іранських дронів для атак на територію України.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ, зокрема The Times of Israel.

Іцхак Герцог прибув до Вашингтона у вівторок, 25 жовтня. Його візит передбачає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу.

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Перед від’їздом до США президент Ізраїлю повідомив, що актуальною темою порядку денного буде “іранська загроза, яка дестабілізує не лише Близький Схід, але й весь світ”.

За даними пресслужби ізраїльського лідера, він поділиться фотодоказами, які підтверджують, що Росія використовує передові іранські дрони під час атак на Україну.

Співробітники служби безпеки Ізраїлю застосували візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти дронів, які використовуються проти України, ідентичні тим, які розроблені в Ірані.

В офісі Герцога зазначили, що “попри спростування Ірану та спроби приховати їхнє іранське походження, додавши російський напис”, зрозуміло, що фрагменти безпілотників ідентичні іранським.

На фотографіях, якими президент Ізраїлю планує поділитися із США, зображені іранський дрон-камікадзе Shahed-136, запущений під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і аналогічний безпілотник, збитий в Україні. Фото є доказом того, що ці безпілотники мають багато однакових характеристик, включно з структурою, розміром та нумерацією.

Інші дані свідчать про те, що дрони, збиті в Україні, мають двигуни, аналогічні тим, які були продемонстровані Іраном у рамках виставки у жовтні 2014 року.

– Іран ще раз доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, присутній Іран. Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство має засвоїти цей урок зараз і на майбутнє, – йдеться в заяві Іцхака Герцога.

Яким саме офіційним особам США будуть представлені фотодокази, не уточнюється.

Іцхак Герцог уже зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і під час цих переговорів згадувалися іранські дрони. Блінкен, зокрема, зазначив, що удари цих безпілотників провокують жахливі наслідки в Україні, і США “сповнені рішучості протистояти цьому”.

А Герцог повідомив, що має намір викривати той факт, що “іранська зброя використовується проти мирного населення в Україні”.

Як відомо, протягом останніх тижнів Росія неодноразово застосовувала іранські дрони-камікадзе для ударів по містах та енергетичній інфраструктурі України.

У зв’язку з цим Європейський Союз та Велика Британія затвердили санкції проти Ірану.

За даними української розвідки, Іран може найближчим часом передати РФ дрони нового типу Arash-2 та балістичні ракети.

Джерело: The Times of Israel, Haaretz