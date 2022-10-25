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Щоб гарантувати підтримку України: Джонсон планує більше часу проводити у США

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Борис Джонсон
Фото: Офіс президента

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує і далі співпрацювати із західними союзниками, щоб посилювати підтримку України.

За інформацією ЗМІ, він хоче проводити більше часу у Вашингтоні, щоб гарантувати безперервну підтримку України з боку США.

За словами близьких союзників Бориса Джонсона, його спроба повернути собі колишню посаду не зупинить політика від подальшої дипломатичної роботи.

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Зокрема, він хоче використати власний авторитет, якого досягнув під час перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії, як один з головних інструментів посилення підтримки України з боку Заходу.

Саме тому Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.

В оточенні колишнього прем’єр-міністра говорять, що офіційної ролі у нього ще немає. Однак Борис Джонсон дуже стурбований ситуацією в Україні.

Нагадаємо, після того, як 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади премєр-міністра Великої Британії, ЗМІ припускали, що Борис Джонсон може знову поборотися за премєрське крісло.

Однак він заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.

Джерело: Financial Times
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