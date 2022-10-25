Щоб гарантувати підтримку України: Джонсон планує більше часу проводити у США

Жовтень, 25 в 8:22

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує і далі співпрацювати із західними союзниками, щоб посилювати підтримку України.

За інформацією ЗМІ, він хоче проводити більше часу у Вашингтоні, щоб гарантувати безперервну підтримку України з боку США.

За словами близьких союзників Бориса Джонсона, його спроба повернути собі колишню посаду не зупинить політика від подальшої дипломатичної роботи.

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Зокрема, він хоче використати власний авторитет, якого досягнув під час перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії, як один з головних інструментів посилення підтримки України з боку Заходу.

Саме тому Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.

В оточенні колишнього прем’єр-міністра говорять, що офіційної ролі у нього ще немає. Однак Борис Джонсон дуже стурбований ситуацією в Україні.

Нагадаємо, після того, як 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, ЗМІ припускали, що Борис Джонсон може знову поборотися за прем’єрське крісло.

Однак він заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.