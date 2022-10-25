Українців у Бельгії просять залишити тимчасові центри та знайти постійне житло

Жовтень, 25 в 19:03

У Бельгії залишається актуальною проблема житла для українців, які опинилися у країні через війну.

Як повідомило Управління імміграції Бельгії тимчасовий прихисток отримали до 60 тис. українських біженців.

З березня Бельгія надала захист 59 143 особам, з них 57 767 громадянам України. Рекордна кількість людей потрапила у Бельгію в квітні – 26,5 тис.

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Після прибуття біженців з України спочатку розміщували у центрі Ariane у Брюсселі, яким опікується Фламандський відділ Червоного Хреста. Це житло передбачалося лише як тимчасовий прихисток, але у підсумку 25% людей живуть там понад чотири місяці, а 35% – понад місяць.

Речник центру Йоахім Деман сказав, що центр майже досяг максимальної місткості і що, оскільки він планує приймати біженців з інших країн, незабаром не буде місця для всіх українців.

Тому у центрі попросили українців знайти власне житло або, принаймні, зробити більш рівний поділ розміщення біженців у Фландрії, Брюсселі та Валлонії.

Через це у Бельгії висловлюють побоювання, що прийом біженців у Бельгії незабаром може досягти критичної межі.

Джерело: The Brussels Times