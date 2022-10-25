Війна в Україні: Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Путіну та голові РПЦ Кирилу

Жовтень, 25 в 13:13

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним та патріархом Кирилом, щоб наблизити закінчення війни в Україні.

Еммануель Макрон та Франциск зустрілися у Ватикані.

Макрон також попросив Франциска поговорити із президентом США Джо Байденом.

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Агресія Москви є плодом перебільшеного націоналізму та почуття ізоляції, заявив французький лідер, зазначивши, що війна Росії проти України була невиправданою.

– Вони (в РФ – Ред.) були переконані, що загрози є, що решта світу, принаймні західного світу, намагатиметься знищити Росію, – сказав Макрон.

Президент Франції засудив те, що Росія у своїх цілях маніпулює православною релігією. Проте як саме – не став уточнювати.

Патріарх Російської православної церкви Кирило повністю підтримав Путіна у війні проти України, назвавши вторгнення частиною метафізичної битви проти Заходу.

Прекрасно усвідомлюючи близькість Кирила до Путіна, Папа Франциск кілька разів домагався зустрічі з патріархом.

Раніше Папа Франциск закликав світ зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення. На його думку, мати ядерну та атомну зброю аморально

Джерело: Le Point, News & Observer, Медуза