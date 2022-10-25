Воллес, Клеверлі та Рааб: відомі перші призначення в уряді Сунака

Жовтень, 25 в 19:45

Офіс прем’єр-міністра Великої Британії повідомив про перші кадрові призначення в уряді Ріші Сунака.

Домінік Рааб, який під час формування кабінету Ліз Трасс не отримав призначення, обійняв посаду заступника прем’єр-міністра, посаду міністра юстиції та лорда-канцлера.

Рааб обіймав ці посади у 2021-2022 роках в уряді експрем’єра Бориса Джонсона. До цього Рааб був головою британського МЗС.

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На Даунінг-стріт повідомили, що Джеймс Клеверлі зберіг посаду глави МЗС в уряді Сунака, Джеремі Хант залишається на посаді голови Мінфіну, а міністр оборони Бен Воллес продовжить очолювати Міноборони Сполученого Королівства.

Міністерство внутрішніх справ знову очолить Суелла Браверман, яка подала у відставку в уряді Ліз Трасс.

Пенні Мордонт, яка зняла свою кандидатуру з виборчих перегонів та заявила про підтримку Сунака за кілька хвилин до оголошення результатів, знову призначили лідеркою Палати громад.

Міністром підприємництва, енергетики та промислової стратегії став Грант Шеппс, який після відставки Браверман в уряді Трасс очолив МВС. Головою Консервативної партії став ексміністр фінансів Надхім Захаві.

Міністерство освіти Британії очолила Джилліан Кіган, а Мел Страйд – новий міністр праці та пенсій Британії.

25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем’єр-міністром після аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці.